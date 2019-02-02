10 японских авто, которые оказались не нужны россиянам

Здесь практически без неожиданностей. В список вошли, в основном, премиальные модели в непопулярных кузовах, спорткары и гибриды.

Впрочем, замыкает топ-10 самый маленький кроссовер Infiniti - QX30 за 2,33 млн рублей. Несмотря на скромные габариты, он оснащается достаточно мощным 2-литровым турбомотором и полным приводом. За год машина разошлась тиражом в 133 экземпляра.

Девятым оказалось купе той же марки - Infiniti Q60 Сoupe с результатом 78 продаж. "Головокружительная динамика 405-сильного двигателя V6 с двойным турбонаддувом не оставляет равнодушным", - пишет производитель в рекламном проспекте. Но ожидать от купе за 3,47 млн большей популярности было бы наивным.

Далее в списке идет Subaru WRX с 2-литровым 268-сильным турбированным мотором, 6МТ или вариатором и полным приводом за 2,64 млн рублей. В прошлом году было зафиксировано только 33 продажи этой модели.

Седьмое место за хэтчбеком Infiniti Q30 - по сути, "гражданской" версией вышеупомянутого QX30. Хотя у этой машины нет полного привода и имеется альтернативный двигатель 1.6, стоит она немногим дешевле кроссовера - от 2,31 млн рублей. И продавалась существенно хуже - 29 сделок.

Флагманский седан Lexus LC500 с бензиновым V6 объемом 3,5 л и 10-ступечатым "автоматом" стоит от 5,68 млн. Результат предсказуем - 28 продаж и шестое (с конца) место.

Чуть лучше разошелся в минувшем году спорткар Nissan GT-R, способный разогнаться до сотни за 2,8 секунды благодаря своему 570-сильному турбомотору V6 объемом 3,8 литра. Для столь специфической машины стоимостью от 7,63 млн рублей тираж в 25 экземпляров - пожалуй, даже успех.

Гибридный хэтчбек Toyota Prius стоит намного дешевле - 2,32 млн рублей. Но нашел лишь 23 новых владельца. Вероятно, тут дело тоже в специфике - связке бензинового двигателя 1.8 мощностью 98 л.с. с 72-сильным электромотором - и не совсем традиционном для популярной японской марки дизайне.

Третий с конца - Subaru WRX STI, чьи продажи компания считает отдельно от вышеназванного седана. STI - по сути, его заряженная версия, у нее 300-сильный турбомотор объемом 2,5 литра и механическая трансмиссия. Цена даже ниже - 1,68 млн рублей. Но ниже и продажи - 11 за год.

А первое и второе места делят два заднеприводных купе Lexus, которые можно было бы посчитать и в одной графе - RC и более мощный RC-F. Однако даже на официальном сайте бренда эти автомобили указаны по отдельности. У первого 2-литровый турбомотор с отдачей в 245 л.с., у второго - 477-сильный V8 объемом 5,0 литра. Цены тоже различаются - от 3,98 и от 6,48 млн соответственно. А вот продажи абсолютно одинаковые - всего по 6 машин за год.

Напомним, самыми популярными японскими моделями в прошлом году стали седан Toyota Camry (33 700 единиц) и кроссоверы Toyota RAV4 (31 155) и Mitsubishi Outlander (24 511).