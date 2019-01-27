10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Публикация рейтингов самых популярных автомобилей по итогам года (квартала или месяца) – стандартная практика СМИ. Редакторы искренне верят, что следить за изменениями в топ-10 читателям столь же интересно, как за таблицей футбольного чемпионата.

Намного реже появляются списки самых провальных моделей, которые почти не имеют спроса. Причин тому, как минимум, две. Во-первых, текущую статистику по всем продажам на рынке (а не только топ-25) получить весьма непросто. Во-вторых, даже в полных таблицах еще надо разобраться. С лидерами-то все понятно - они на виду. А вот с аутсайдерами - не так. В нижней части "табели о рангах" плохо продающиеся автомобили соседствуют с теми, которые, по сути, уже давно ушли с рынка. Взять хотя бы опубликованный накануне коллегами список самых непопулярных моделей, в котором верхнюю строчку почему-то занял Lifan Cebrium, давно выведенный китайской компанией из товарной линейки. И 5 проданных дилерами экземпляров с пыльных складов - скорее успех, чем неудача. И если формировать антирейтинг таким образом, то почему тогда его возглавил не Lifan Celliya, у которого и вовсе нулевой результат?

Сложности возникли и у нас, когда мы решили составить список невостребованных в 2018 году на российском рынке кроссоверов. Например, китайский SUV Haval H8 был реализован в единственном экземпляре и мог бы стать "победителем". Однако эта модель официально не продается уже больше года, так что улучшить свой показатель и не могла. Та же ситуация и с Nissan Pathfinder с 2 проданными за 12 месяцев автомобилями. Конечно, такие машины учитывать в рейтинге было бы неверно.

Другой пример - кроссовер DS7 Crossback. Он появился у нас в самом конце года, и в декабре россияне успели купить всего одну машину. Можно ли назвать это провалом? Нет, как не являются неудачей и 3 проданных Land Rover Discovery IV - потому что британская марка в начале года уже вовсю торговала моделью Discovery V. Нельзя принимать в расчет и такие автомобили, как FAW D60. Откуда в статистике появились 5 реализованных за год машин - большой вопрос, ведь официально кроссовер у нас еще не появился. Есть вариант, что их ввезли для тех или иных маркетинговых целей и даже навязали дилерам (или просто добавили их в таблицу для солидности общего результата). Как бы то ни было, учитывать такие "продажи" в нашем топ-10 тоже нельзя.

И что же выходит в итоге?

Десятое (с конца) место в нашем рейтинге занимает компактный американский кроссовер Jeep Compass. За полгода (первые продажи в июле) россияне приобрели 128 таких автомобилей. И это, пожалуй, весьма неплохо, учитывая и короткий период, и высокую цену - от 2,15 млн рублей. "Compass - уже не американская деревенщина. Автомобиль второго поколения получил дизайн под стать марке: это внушительный и лаконичный SUV, который прекрасно вписался в модельный ряд итало-американской компании", - написал обозреватель "РГ" по итогам тест-драйва этой модели. И предположил, что среди ее покупателей большинство - активные люди, которые ищут приключения. Добавим - еще и с деньгами.

Девятый - Haval H6 Coupe. Объем его продаж составил в 2018-м 115 экземпляров. Стандартная "шестерка" продавалась значительно лучше (2 300 штук), недаром эта модель входит в топ-10 мировых бестселлеров SUV. А вот купеобразный вариант на такой спрос и не претендует. В каком-то смысле это топовая версия обычного H6 - она дороже (от 1,45 млн рублей), у нее мотор не на 1,5, а на 2 литра, и безальтернативная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. А этот агрегат наши автолюбители покупать традиционно опасаются.

Haval H6 Coupe. Фото: Пресс-служба Haval.

Восьмым стал еще один китайский кроссовер - HTM (Hawtai) Laville с результатом 112 автомобилей. Но это скорее успех, чем неудача. Машина, представляющая собой, по сути, очередную "перепевку" знаменитого Hyundai ix35, появилась у нас в стране только в мае, да и бренд совсем нераскрученный. Ожидать от нее взрывных продаж было бы наивно. Но Laville даже побил прошлогодний рекорд марки, позволив ей прибавить по итогам года 45%. Во многом этому способствовала невысокая цена (в мае - 949 800 рублей, сейчас - 1 049 000) при довольно богатом оснащении.

HTM Laville. Фото: Архив «РГ».

Седьмым в списке оказался французский субкомпакт Peugeot 2008, который на старте продаж журналисты называли "одной из самых талантливых имитаций кроссовера на базе хэтчбека". Однако публика машину не оценила - 107 продаж, причем к концу года ежемесячные объемы редко превышали и 5 экземпляров по всей стране. Ну а что ожидать от такого "малыша" по цене около 1,5 млн рублей, когда даже в линейке Peugeot есть и куда более интересные машины, не говоря уже о рынке в целом.

Peugeot 2008. Фото: Пресс-служба Peugeot.

Шестой - Changan CS75 с показателем 81 продажа. Пожалуй, могло быть и больше, учитывая позитивные выводы, которые сделал обозреватель "РГ" по итогам тест-драйва солидного "китайца" со 163-сильным турбомотором и полным приводом. Вероятно, причина в высокой цене (от 1,3 млн рублей) и скромном положении марки на нашем рынке - у нее есть только один монобрендовый автосалон. А в дилерском центре, где рядом стоят более доступные машины с привычными силовыми установками, 75-й не выглядит фаворитом.

Пятерку открывает кроссовер SsangYong Tivoli с результатом 65 продаж. Забегая вперед отметим, что корейский производитель представлен в топ-5 нашего антирейтинга всеми своими тремя моделями. Tivoli из них самая доступная (немногим более 1 млн рублей). Наверное, поэтому она и продается чуть лучше остальных. Однако узнать актуальную цену на автомобиль сложно - на официальном сайте марки такой информации сейчас нет. Будто и не собирается SsangYong торговать своим кроссовером впредь. А может, и правда не собирается? С такими результатами это вряд ли экономически оправданно.

SsangYong Tivoli. Фото: Пресс-служба SsangYong.

Чуть лучше дела у Jeep Cherokee. Культовый кроссовер лихих 90-х сейчас остается почти без спроса - 62 продажи за год. Вернее - за 5 месяцев, когда в России появился обновленный SUV аж с тремя системами полного привода. Правда, за большие деньги - от 2,2 млн в версии 4x2 и от 2,7 - 4x4. Очевидно, что "американец" превратился у нас в нишевый автомобиль, поэтому и результат его продаж в принципе не удивляет.

Третье и второе места - вновь за SsangYong. Обновленный Actyon разошелся тиражом в 39 экземпляров, а Tivoli XLV - по сути, удлиненная и более дорогая версия Tivoli - в 38. И это закономерно. К автомобилям есть вопросы и по части дизайна (недаром этих "корейцев" упрекают в том, что они похожи на "китайцев" начала века), и по части оснащения. Их критикуют за жесткую подвеску, низкий дорожный просвет и прожорливые маломощные двигатели.

SsangYong Actyon. Фото: Пресс-служба SsangYong.

И все это - при довольно солидных ценах (от 1,2 млн рублей) и риске, что компания повторит свой "финт" 2014 года, когда она прекратила сборку во Владивостоке и поставки готовых автомобилей. Что говорить, если паблики в соцсетях представители бренда перестали вести еще в конце 2017 года.

SsangYong Tivoli XLV. Фото: Пресс-служба SsangYong.

Самым провальным кроссовером на российском рынке стоит признать HTM Boliger, купить который решились 32 человека. Причины понятны: старая модель 2012 года в КНР уже не раз обновилась, а у нас напоминает о тех временах, когда китайские автомобили было лучше обходить стороной. При этом Boliger оснащается мотором с турбокомпрессором, не вызывающим доверия у россиян. Да и о каком доверии можно говорить, если бренд HTM вообще малознаком в нашей стране и никак себя не раскручивает.

HTM Boliger. Фото: Пресс-служба HTM.

Остается напомнить топ-10 самых популярных в России кроссоверов. Десятку формируют Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Lada 4x4, Kia Sportage, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.