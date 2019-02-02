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02.02.2019 15:57
Рубрика: В мире

Генсек НАТО: 6 февраля будет подписан протокол с Северной Македонией

Текст: Александр Борисов (Скопье)
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в субботу озвучил дату подписания протокола о присоединении Республики Северной Македонии к НАТО - 6 февраля 2019 года. Эксперты считают, что после этого "хозяева игры" сосредоточатся на решении своей главной задачи на Балканах - интеграции в данный военно-политический блок Боснии и Герцеговины и Сербии.

"6 февраля мы напишем историю. Союзники по НАТО вместе с министром иностранных дел Николой Димитровым подпишут протокол о присоединении Республики Северной Македонии к НАТО", - отметил в своем Twitter Йенс Столтенберг.

Фото: Besar Ademi/Anadolu Agency/Getty Images
"Республика Северная Македония" зафиксирована в конституции страны

Ранее генсек альянса выражал уверенность, что все 29 стран-членов подпишут обозначенный протокол о присоединении. "Затем Скопье будет участвовать во встречах НАТО в качестве приглашенной страны, - указывал он. -  Как только все 29 союзников ратифицируют протокол, мы получим возможность приветствовать Республику Северная Македония как 30-го члена НАТО".

Напомним, что интеграция уже Северной Македонии в НАТО стала возможна лишь после подписания 17 июня 2018 года договора между Афинами и Скопье, получившего название Преспанское соглашение. При этом оно остро критикуется как в Греции, так и в самой Македонии: первые считают, что македонцами могут называться только жители исторического греческого региона, а Скопье намеревается украсть у них часть наследия Александра Македонского, вторые подчеркивают, что после переименования они лишаются национальной идентичности.

Между тем нобелевский лауреат 2015 года Уидед Бушамаи из Туниса уже направила письмо в комитет Нобелевской премии мира, выдвинув премьер-министров Северной Македонии и Греции Зорана Заева и Алексиса Ципраса в кандидаты на получение столь престижной премии. По ее мнению, Преспанское соглашение о переименовании бывшей югославской республики является моделью мирного и конструктивного разрешения конфликта между двумя соседними странами, и может служить примером для Балкан и других регионов. Однако, по оценкам аналитиков, Нобелевская премии мира давно используется Западом для награждения, в том числе и финансового, своих "партнеров" и лидеров, реализовавших интересы исключительно евроатлантического сообщества, при этом они давно не имеют никакого отношения к миру и гуманизму. В качестве характерного примера можно привести лауреата 2009 года - президента США Барака Обаму, награжденного "За экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничество между народами", а в действительности ввергшего в хаос Северную Африку и Ближний Восток. Говорят, что и его коллега Дональд Трамп также мечтает об этой награде. На что же он готов пойти ради нее? Может быть, глава США все же решится на мирную интервенцию американских войск в Венесуэлу?

Но вернемся к Балканам. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях вновь подчеркнула, что Россия признала Республику Македонию под ее конституционным наименованием. "Москва всегда выступала и продолжает выступать за то, чтобы спорный вопрос о названии этого государства был урегулирован на приемлемой как для Скопье, так и для Афин основе, - сообщила она. - Вновь с сожалением констатируем, что в процессе одобрения соглашения были допущены серьезные нарушения внутреннего законодательства одной из сторон и международно-правовых норм при сильнейшем давлении извне. Полагаем, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что западные страны руководствовались геополитическими интересами скорейшего вовлечения Скопье в НАТО, а отнюдь не стремлением содействовать урегулированию этого, по сути, двустороннего спора".

Грушко: Продвижение на Балканы - попытка доказать функциональность НАТО

Эксперт Фонда стратегической культуры Алексей Топоров считает, что отыграть ситуацию назад и в Греции, и в Македонии будет практически невозможно. "Хозяева игры" сосредоточатся на решении своей последней задачи на Балканах - интеграции в НАТО Боснии и Герцеговины и самой Сербии, - подчеркивает он. - Тем более что президент Сербии Александр Вучич, недавно принимавший Владимира Путина в Белграде, в очередной раз продемонстрировал чудеса дипломатической гибкости и присоединился к Столтенбергу, "приветствовав" ратификацию Преспанского соглашения".

Комментируя корреспонденту "Российской газеты" происходящие события в регионе, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого совместные усилия Вашингтона и Брюсселя сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Эксперт: Сербы нуждаются в поддержке России

Как подчеркивает профессор, задачей максимум на Западе видят включение всех балканских государств в евроатлантическое пространство, в том числе и Сербии. Для этого Вашингтоном проталкивается проект "разграничения" территорий между Белградом и Приштиной, в результате которого Косово вполне сможет стать частью Североатлантического альянса. "Не случайно в конце 2018 года в нарушение резолюции ООН 1244 принято решение о формировании армии Косово, - считает эксперт. - К этому следует добавить членство в НАТО Черногории и скорое вступление в организацию Македонии". При этом Елена Пономарева указывает на долгосрочный замысел американцев, в соответствии с которым руководство Сербии в таких условиях вынуждено будет заявить, что имеющееся окружение не позволяет Белграду сохранять свой нейтралитет и поэтому страна должна пересмотреть свое отношение к НАТО.

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