Косачев: Реакция России по ДРСМД отвечает интересам безопасности страны

Решения российских властей относительно ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечают интересам национальной безопасности и являются единственно возможными, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Россия также приостановит участие в договоре и начнет разработку новых видов ракет.

"Решения президента - адекватные новой ситуации по форме и единственно возможные по сути, - заявил Константин Косачев "Интерфаксу". - Следовательно, они абсолютно верные и отвечают интересам обеспечения безопасности Российской Федерации".

Вину за создавшуюся ситуацию он возложил на Вашингтон, поскольку именно "американские партнеры" заявили о приостановке участия в договоре и проведении работ по созданию новых типов вооружений.