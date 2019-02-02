Кремль ответил на слова Трампа про новый ДРСМД

Переговоры по заключению нового договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва инициировать не будет, но ответить на предложения США готова. Об этом заявили в Кремле.

"Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем", - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, который хотел бы заключить новый ДРСМД.

Напомним, что Трамп сообщил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент России Владимир Путин пригласил к себе главу МИД и министра обороны и заявил, что Москва зеркально ответит на решение США и также приостановит участие в договоре. Россия начнет работы по "приземлению" "Калибров" и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Также Путин призвал не инициировать самим переговоры по разоруженческой теме и не втягиваться в затратную гонку вооружений.