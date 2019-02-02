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Рубрика: В мире

Пенс выступил с новыми угрозами в адрес Венесуэлы

Текст: Александр Саможнев

США усиливают психологическое давление на Венесуэлу. С громкими заявлениями перед своими сторонниками во Флориде выступил на эту тему вице-президент США Майкл Пенс, сообщает телеканал CBS News.

Вице-президент США Майкл Пенс. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Вице-президент США Майкл Пенс. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Вице-президент США Майкл Пенс. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

"Сейчас не время для диалога, время действовать. Пришло время покончить с диктатурой Мадуро раз и навсегда", - разогревал Пенс публику.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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По его словам, Вашингтон держит на столе все варианты развития событий, поэтому Мадуро "не стоит испытывать решимость США".

Ранее стало известно о том, что представители оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом в Венесуэле, побывали в США и встречались именно с Пенсом, информирует газета El Universal.

Некий Карлос Векио, обозначенный Гуайдо поверенным в делах венесуэльского посольства в США, обсуждал в Вашингтоне возможности свержения правительства Венесуэлы.

Между тем США объявили о введении жестких санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, приносящей основной доход в казну Боливарианской республики. Американцам не удастся организовать в отношении Венесуэлы полную блокаду, полагают эксперты.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла
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