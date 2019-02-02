Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову открыли в Приморье

В поселке Черниговка Приморского края на территории штурмового авиационного полка Восточного военного округа открыли мемориальный бюст Герою России летчику Роману Филиппову.

В торжественной церемонии участвовали командующий 11-й армии ВВС и ПВО ВВО Владимир Кравченко и губернатор края Олег Кожемяко. К мемориалу возложили венки и цветы. Память героя пришли почтить юнармейцы и воспитанники патриотических клубов. Личный состав авиаполка прошел торжественным маршем.

"Затем над аэродромом прошли самолеты Су-25СМ, Су-24, МиГ-31Бм, Су-35 и звено вертолетов Ка-52, а пилотажная группа "Соколы России" показали фигуры высшего пилотажа", - сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Справка "РГ"

Майор Роман Филиппов погиб 3 февраля 2018 года в Сирии при выполнении служебного долга. Во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб самолет Су-25, которым управлял летчик, был сбит из ПЗРК участниками незаконных бандформирований. Майор Филиппов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. Летчик до последнего ввел неравный бой с противником и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой.