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02.02.2019 08:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову открыли в Приморье

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

В поселке Черниговка Приморского края на территории штурмового авиационного полка Восточного военного округа открыли мемориальный бюст Герою России летчику Роману Филиппову.

В торжественной церемонии участвовали командующий 11-й армии ВВС и ПВО ВВО Владимир Кравченко и губернатор края Олег Кожемяко. К мемориалу возложили венки и цветы. Память героя пришли почтить юнармейцы и воспитанники патриотических клубов. Личный состав авиаполка прошел торжественным маршем.

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"Затем над аэродромом прошли самолеты Су-25СМ, Су-24, МиГ-31Бм, Су-35 и звено вертолетов Ка-52, а пилотажная группа "Соколы России" показали фигуры высшего пилотажа", - сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Справка "РГ"

Майор Роман Филиппов погиб 3 февраля 2018 года в Сирии при выполнении служебного долга. Во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб самолет Су-25, которым управлял летчик, был сбит из ПЗРК участниками незаконных бандформирований. Майор Филиппов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. Летчик до последнего ввел неравный бой с противником и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой.

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