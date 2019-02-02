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02.02.2019 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Исследователи перевала Дятлова планируют обнародовать архивные документы

Текст: Анатолий Гущин (Екатеринбург)

В УрФУ прошла, возможно, последняя конференция, посвященная загадочной гибели девяти туристов на севере Свердловской области в 1959 году.  Нынче она собрала не менее 200 участников чуть ли не со всей страны.

Минуло 60 лет, а народ помнит и переживает, будто событие случилось недавно… Тем не менее, заявил руководитель фонда имени Игоря Дятлова Юрий Кунцевич, перспективы у мероприятия туманные.

Фото: Wikipedia
Гибель группы Дятлова заново расследуют спустя 60 лет

Много лет назад идея проведения такой конференции родилась в среде бывших поисковиков, людей, которые принимали участие в поиске пропавших туристов. Именно они затем возглавили и основной отряд исследователей катастрофы. Но годы идут. И сейчас из тех, кто стоял у истоков движения, остались единицы. Их ряды редеют на глазах… 

К сожалению, отметил Юрий Кунцевич, с уходом этого поколения проводить такие встречи будет не с кем. Теряется смысл собираться. В связи с этим он сообщил, что есть идея передать все материалы фонда на хранение в Ельцин-центр: погибшие были товарищами Бориса Николаевича. Значит, там им и место.

Правда, некоторые выступавшие не согласились с такой постановкой вопроса. По их мнению, энтузиасты-исследователи вряд ли охладеют к теме. А значит, необходимость собираться и обмениваться мнениями останется. Будут востребованы и имеющиеся архивные материалы.

Повышенный интерес к нынешней конференции объясняется еще и тем, что она юбилейная - исполнилось 60 лет со дня трагедии. Подогрела его и прокуратура РФ, которая выступила в СМИ с заявлением о намерении провести служебную проверку по факту давней катастрофы. Для этого даже планирует сформировать группу для проведения исследований на перевале Дятлова.  При этом, правда, сразу и огорчила: приоритетными версиями назвала природные - лавина, снежная "доска" и пурга…Техногенные и криминальные отклонила.

- Это парадокс! - сказал в своем выступлении бывший поисковик Владислав Карелин. - Как можно отвергать "криминальную" версию, если многие факты указывают как раз на нее?

И даже предложил написать в прокуратуру РФ письмо, в котором выразить свой протест.

Фото: Предоставлено ТВ-3
Тизер сериала "Перевал Дятлова" пройдет в 60-ю годовщину трагедии

В самом деле, что можно найти на перевале через 60 лет? Что там исследовать? Наст? Примерно в том же духе выступил и другой поисковик, ныне профессор УрФУ Петр Бартоломей. Он критически отнесся ко всяким природным и "снежным" гипотезам.

-Какие лавины? Откуда? - говорил он не без раздражения. - Посмотрите хотя бы на фото палатки, найденной на склоне горы. Все же на месте. Никаких следов даже небольшого оползня снега не было. Тем более смешно убеждать в этом нас, поисковиков, которые многое видели своими глазами.

Бросилась в глаза одна неприятная деталь: те самые поисковики, которых осталось совсем не много, выступают как бы в роли обороняющихся. То есть они остались в меньшинстве! А вот сторонников природных версий - все больше.  И на их стороне не только прокуратура, но и многие СМИ.

С самого начала было ясно, что гибель студентов - гостайна. Не случайно уголовное дело долгое время считалось секретным. Но мы видим, что и спустя 60 лет государственные органы по-прежнему не спешат раскрывать все его страницы. Более того, с помощью своих активистов "забалтывают" тему, уводят общественное мнение в сторону. И это было заметно даже по атмосфере в зале. Одни стремились найти истину, а другие отрицали очевидное, при этом требуя уважительно относиться к их мнению…

Фото: Futball80/wikimedia.org
Прокуратура исключила фальсификацию дела о гибели группы Дятлова

Между тем, 4 февраля прокуратура проведет в Екатеринбурге свою конференцию, посвященную тайне перевала Дятлова. Всего в рамках анонсированных ведомством мероприятий запланированы девять экспертиз, среди которых и ситуационная - в марте специалисты вылетят на перевал, чтобы провести следственный эксперимент на месте гибели группы, в ходе которой будут воспроизведены различные версии случившегося. На данный момент в надзорном ведомстве с уверенностью опровергли факт фальсификации уголовного дела, возбужденного в феврале 1959 года. Данные подозрения появились из-за записки тогдашнего прокурора Ивделя, которая гласит, что он отправляется докладывать о гибели группы еще 15 февраля, в то время как первые тела и палатка были обнаружены 26 и 27 февраля. По данным прокуратуры, детальный анализ показал, что даты допросов укладываются во временные рамки, а прокурор просто перепутал цифру месяца при оформлении документа.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Тайны перевала Дятлова
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