В Госдуме прокомментировали приостановку участия РФ в ДРСМД

В Госдуме оценили решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал адекватным ответ действиям со стороны США. По его словам, Владимир Путин "принял абсолютно обоснованное решение, которое соответствует реалиям времени".

"Оно отрезвит политиканов США и прозападных политиков, которые пытаются навязать нам гонку вооружения и разрушить систему безопасности в мире", - отметил депутат в беседе с RT.

С ним солидарен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. "У нас с американцами не получилось выстроить конструктивный диалог по Договору РСМД. Они постоянно предъявляют необоснованные требования и голословные обвинения к России, присылают ультимативные письма. Поэтому сложилась такая ситуация, когда дальнейшие переговоры являются бесперспективными", - заявил парламентарий.

По его словам, "мы никогда сами не провоцируем гонку вооружения и не планируем в одностороннем порядке размещать ракеты где бы то ни было".

Напомним, глава государства объявил о таком решении в ответ на выход США из ДРСМД. Президент при этом призвал МИД РФ и Минобороны больше не инициировать никаких переговоров по разоруженческой тематике.