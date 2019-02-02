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02.02.2019 01:45
Рубрика: В мире

Великобритания назвала истребители США F-35 бесперспективными

Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo
Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

Великобритания может отказаться от покупки американских истребителей пятого поколения F-35B Lightning из-за дефицита бюджета, который возник в результате "накапливания проблем". Он составляет семь миллиардов фунтов стерлингов и может вырасти вдвое.

Также в королевстве начали говорить о бесперспективности этих самолетов, которые в случае реального боевого применения, могут попросту не справиться со своими задачами. Между тем Великобритания считается одним из основных партнеров США.

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
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Сделка оценивалась в 9,2 миллиарда долларов, пишет The Daily Telegraph. Парламентский комитет по распределению государственных средств в программе закупки новых вооружений британского министерства обороны назвал данный план "слишком оптимистичным".

Напомним, в процессе длительных испытаний американского истребителя пятого поколения F-35, создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, выявлены критические проблемы с надежностью и долговечностью самолета, точностью его оружия, программным обеспечением. Нелестные для создателей Lightning II факты приведены в докладе директора Петагона по испытанию вооружений. Истребитель неспособен использовать стандартные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, а снаряды авиапушки уходят в сторону от цели.

Тем временем

Германия уже официально отказалась от F-35. Представитель Бундесвера сообщил, что самолет не будет участвовать в конкурсе на замену стареющему флоту немецких истребителей.

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