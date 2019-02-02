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02.02.2019 23:58
Рубрика: В мире

Видео: В Бразилии разбросали лепестки роз над местом прорыва дамбы

В Бразилии опубликованы несколько видео, касающихся рокового прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс, унесшего жизни как минимум 115 человек.

Сначала местные СМИ показали запись с камер наблюдения, на которых виден момент разрушения инженерного сооружения. А после появились кадры с сентиментальной сценой - как спасатели разбрасывают с вертолетов лепестки роз над местом трагедии. Это сделано в память о жертвах ЧП.

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Как отмечает Euronews, ссылаясь на бразильские СМИ, горнодобывающая компания Vale была в курсе того, что сооружение представляет большой риск для людей и окружающей среды, но объявила намерение отказаться от использования 10 аналогичных объектов лишь после трагического случая в Минас-Жерайс.

В Vale признали, что причиной такого количества жертв стал отказ системы оповещения при ЧП. На данный момент найдены тела 115 человек, из которых опознаны 71. При этом 248 человека по-прежнему остаются пропавшими без вести

В мире Южная Америка Бразилия РГ-Видео
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