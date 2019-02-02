Во Франции в 12-м протестном дне участвовали почти 59 тысяч "жилетов"

Участие в 12-й волне протестных акций в эту субботу приняли, по данным французского МВД, без малого 59 тысяч человек. Неделю назад их было на 10 тысяч больше - 69 тысяч. Тем не менее, по общему мнению, это отнюдь не означает, что "желтое движение" пошло на спад. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в парижской манифестации участвовало в два с половиной раза больше неформалов, чем в предыдущую субботу.

Как подсчитали в МВД, столицу посетили 10,5 тысячи неформалов, а по сведениям статистического агентства Occurence их было 13,8 тысячи.

Нынешнюю акцию "желтожилетные" провели по лозунгом борьбы с полицейским насилием. Многие демонстранты в знак солидарности с одним из лидеров "жилетов" Жеромом Родригесом, который получил ранение в глаз неделю тому назад, вышли на улицы столицы с повязками, пересекающими наискось лицо, а также с имитацией кровавых пятен на одежде.

Возмутил неформалов также Госсовет (высший административный орган Франции), разрешивший, несмотря на иски ряда правозащитных организаций и профсоюзов, продолжить использование полицией спецружей, стреляющих резиновыми пулями. На многих плакатах, что несли "жилеты", были изображены эти нелетальные, но уродующие людей средства (LBD), перечеркнутые жирным крестом.

В голове колонны, совершившей многочасовой марш от площади Феликс-Эбуэ на востоке Парижа до площади Республики, находились полтора десятка "раненых" - "желтых жилетов", которые получили серьезные травмы в ходе предыдущих протестов. Кто остался без глаза, кто теперь может передвигаться только на костылях.

Когда демонстранты оказались на площади Республики, произошли столкновения с полицией, и к этому приложили руку, как сейчас установлено, парни из "черного блока", а также прочие "ультра", проникшие в ряды манифестантов под конец шествия. Они стали поджигать урны для мусора, провоцировать полицейских, разбивать брусчатку и метать в них камни, петарды. Часть более решительно настроенных "жилетов" последовало их примеру, но большинство, к чему их сразу призвали лидеры неформалов, стали покидать площадь.

Спорадические стычки в клубах слезоточивого газа, постоянно теряя интенсивность, продлились до 19:00 (21:00 мск). Спустя некоторое время площадь Республики была почти полностью освобождена от людей в желтых жилетах - настоящих и маскировавшихся под оных. Два десятка человек были взяты под стражу. Несколько манифестантов, а также полицейских были ранены.

Манифестации также прошли в Бордо, Тулузе, Валансе, Лилле и других городах страны.