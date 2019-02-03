Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

Франция намерена признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, самопровозгласившего себя исполняющим обязанности президента республики, если власти страны до конца дня не объявят о проведении новых президентских выборов. Об этом, как пишет Le Figaro, заявила министр по европейским делам Натали Луазо.

По ее словам, действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет права занимать пост президента, так как майские выборы, на которых он одержал победу, были фарсом. "Ультиматум истекает сегодня вечером, и если Мадуро не возьмет на себя обязательство организовать президентские выборы, мы будем считать, что Гуайдо имеет право провести их вместо него. И мы признаем его в качестве временного президента до тех пор, пока легитимные выборы не состоятся в Венесуэле", - заявила Луазо.

Напомним, Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуаидо признали США и ряд союзных им государств. Мадуро назвал это попыткой госпереворота. Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. "Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

26 января власти Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов и Франции выдвинули Мадуро ультиматум: если в течение восьми дней Каракас не объявит о новых выборах, они признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Этот срок истекает сегодня.

В ответ на требования европейцев венесуэльский лидер предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которая сейчас находится под контролем оппозиции. "Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - заявил Мадуро. Он уточнил, что соответствующее предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы.