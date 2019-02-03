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03.02.2019 16:27
Рубрика: В мире

Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

Текст: Юрий Когалов

Франция намерена признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, самопровозгласившего себя исполняющим обязанности президента республики, если власти страны до конца дня не объявят о проведении новых президентских выборов. Об этом, как пишет Le Figaro, заявила министр по европейским делам Натали Луазо.

Фото: REUTERS
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По ее словам, действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет права занимать пост президента, так как майские выборы, на которых он одержал победу, были фарсом. "Ультиматум истекает сегодня вечером, и если Мадуро не возьмет на себя обязательство организовать президентские выборы, мы будем считать, что Гуайдо имеет право провести их вместо него. И мы признаем его в качестве временного президента до тех пор, пока легитимные выборы не состоятся в Венесуэле", - заявила Луазо.

Напомним, Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуаидо признали США и ряд союзных им государств. Мадуро назвал это попыткой госпереворота. Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. "Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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26 января власти Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов и Франции выдвинули Мадуро ультиматум: если в течение восьми дней Каракас не объявит о новых выборах, они признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Этот срок истекает сегодня.

В ответ на требования европейцев венесуэльский лидер предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которая сейчас находится под контролем оппозиции. "Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - заявил Мадуро. Он уточнил, что соответствующее предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы.

В мире Европа Франция В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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