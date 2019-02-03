Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступавший перед своими сторонниками в одном из районов Каракаса, предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею. Напомним, сейчас парламент находится под контролем оппозиции.

В минувшую субботу на улицы столицы Венесуэлы вышли как сторонники Мадуро, так и его противники. При этом СМИ сообщили о первых признаках раскола, наметившегося в рядах силовиков.

В частности, генерал Военно-воздушных сил Франсиско Эстебан Янес Родригес публично признал "президенство" представителя оппозиции Хуана Гуайдо.

В этих условиях Николас Мадуро вновь заявил о готовности к диалогу со своими политическими противниками. "Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - сказал политик. Он уточнил, что соответствующее предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны.