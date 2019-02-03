Японцы не верят в возможности Абэ решить территориальный спор с РФ

Большинство японцев отказывается верить, что премьер-министр страны Синдзо Абэ сможет решить территориальный спор с Россией в период нахождения на посту главы правительства, то есть до сентября 2021 года.

Около 88,2 процента респондентов полагают, что вопрос принадлежности южных Курильских островов не будет урегулирован при кабинете Синдзо Абэ, показывают результаты проведенного агентством Киодо соцопроса.

При этом 54,5 процента участвующих в срезе общественного мнения выступают за ведение переговоров с Москвой на основе решения вопроса о принадлежности острова Шикотан и гряды Хабомаи и последующего продолжения диалога по статусу более крупных островов Итуруп и Кунашир. Закрыть проблему передачей только двух островов - Шикотана и гряды Хабомаи - готовы всего 7,1 процента японцев. Не требовать возвращения четырех островов южных Курил согласны только 8,4 процента опрошенных.

Между тем уровень поддержки правительства японского премьера Синдзо Абэ находится на высоком уровне и составляет 45,6 процента, что на 2,2 пункта выше аналогичных показателей за прошлый месяц.

Напомним, что Москва и Токио продолжают вести диалог по вопросу заключения мирного договора. Ожидается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может в очередной раз встретиться со своим японским коллегой Таро Коно уже в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин в конце июня посетит японскую Осаку, где примет участие в саммите G20 и пообщается с главой японского правительства Синдзо Абэ.