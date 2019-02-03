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03.02.2019 14:04
Рубрика: В мире

Японцы не верят в возможности Абэ решить территориальный спор с РФ

Текст: Александр Ленин

Большинство японцев отказывается верить, что премьер-министр страны Синдзо Абэ сможет решить территориальный спор с Россией в период нахождения на посту главы правительства, то есть до сентября 2021 года.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Около 88,2 процента респондентов полагают, что вопрос принадлежности южных Курильских островов не будет урегулирован при кабинете Синдзо Абэ, показывают результаты проведенного агентством Киодо соцопроса.

При этом 54,5 процента участвующих в срезе общественного мнения выступают за ведение переговоров с Москвой на основе решения вопроса о принадлежности острова Шикотан и гряды Хабомаи и последующего продолжения диалога по статусу более крупных островов Итуруп и Кунашир. Закрыть проблему передачей только двух островов - Шикотана и гряды Хабомаи - готовы всего 7,1 процента японцев. Не требовать возвращения четырех островов южных Курил согласны только 8,4 процента опрошенных.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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Между тем уровень поддержки правительства японского премьера Синдзо Абэ находится на высоком уровне и составляет 45,6 процента, что на 2,2 пункта выше аналогичных показателей за прошлый месяц.

Напомним, что Москва и Токио продолжают вести диалог по вопросу заключения мирного договора. Ожидается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может в очередной раз встретиться со своим японским коллегой Таро Коно уже в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин в конце июня посетит японскую Осаку, где примет участие в саммите G20 и пообщается с главой японского правительства Синдзо Абэ.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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