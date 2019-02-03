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03.02.2019 13:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поручил обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Калужской области. Соответствующее поручение глава правительства дал после доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.

Ространснадзор проведет проверку по факту ДТП в Калужской области

Напомним, арендованный автобус MAN занесло на трассе рядом с населенным пунктом Извеково Калужской области, после чего он свалился в кювет и перевернулся на крышу. В салоне находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Семь человек погибли, более 30 пострадали. Спасатели сообщают, что достали из автобуса 42 человека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Помимо причин аварии, правоохранители разбираются, почему автобус с детьми ехал без положенного в таких случаях сопровождения.

Власть Работа власти Происшествия ЧП ДТП Правительство Председатель Правительства Правительство Минздрав Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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