Медведев поручил обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Калужской области. Соответствующее поручение глава правительства дал после доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.

Напомним, арендованный автобус MAN занесло на трассе рядом с населенным пунктом Извеково Калужской области, после чего он свалился в кювет и перевернулся на крышу. В салоне находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Семь человек погибли, более 30 пострадали. Спасатели сообщают, что достали из автобуса 42 человека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Помимо причин аварии, правоохранители разбираются, почему автобус с детьми ехал без положенного в таких случаях сопровождения.