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Рубрика: В мире

Наркобарона "Коротышку" обвинили в насилии над несовершеннолетними

Текст: Максим Макарычев

Свидетели по делу против Хоакина "Коротышки" Гусмана, которому грозит пожизненное заключение, сообщили властям, что наркобарон вступал в регулярные интимные отношения с молодыми девушками. Он называл их своими "витаминками", которые продлевают ему "жизнь", сообщает CNN cо ссылкой на судебные документы. Федеральное жюри должно начать обсуждение этого громкого дела в понедельник в окружном суде США в Бруклине.

Фото: EPA-EFE/Francisco Guasco
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Свидетель, который давал показания в ходе предварительных слушаний, рассказал следователям, что с 2007 года он поставлял девочек-наркоманок для Гусмана в возрасте от 13 лет, добавляя "порошкообразное вещество" в их напитки, после чего обвиняемый занимался с ними сексом.

По словам свидетеля, который жил с Гусманом, сотрудник "Коротышки", известный как "Командир Мария", регулярно отправлял обвиняемому фотографии девушек в возрасте от 13 лет, говорится в документах. Приблизительно за 5000 долларов девушка по выбору Гусмана доставлялась на ранчо Эль Чапо в его родном штате Синалоа.

В документе говорится о том, что другие свидетели подтвердили обвинения.

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61-летнему Гусману грозят обвинения по 10 пунктам, в том числе заговор с целью отмывания доходов от наркотиков, распространение кокаина, героина, марихуаны и других наркотиков и использование огнестрельного оружия.

Он может быть приговорен к пожизненному заключению, если будет признан виновным.

Ранее еще один свидетель рассказал, что "Коротышка" был настолько богат, что не успевал "сорить деньгами направо и налево". У него был частный зоопарк в Акапулько, где "бродили" львы, тигры и пантеры. По зоопарку курсировал мини-поезд. Там также была яхта под названием "Чапито".

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Картель Синалоа переправлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через туннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих перец чили.

Напомним, что "Эль-Чапо", один из самых влиятельных наркобаронов в мире, родившийся в бедной мексиканской деревушке и окончивший только три класса школы, был пойман 8 января 2016 года после полугода охоты по всей стране. В 2017 году его экстрадировали в США.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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