Новости

Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля 21:35
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров 21:12
Новая Lada Vesta или подержанная иномарка: что купить за 650 тысяч 20:56
Новый список мер по трансформации делового климата опубликуют в феврале 20:44
Сын Сэлинджера подтвердил подготовку к публикации неизданных работ писателя 20:40
Пушков назвал "неравным уравнением" предложения стран НАТО о ракетах 20:26
Все погибшие в ДТП под Калугой опознаны 20:20
ЦИК Украины принял документы от 83 претендентов на должность президента 20:13
В честь Пушкина выпустили необычный календарь 20:11
В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом 19:51
Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 18:05
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 18:02
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 17:50
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 17:47
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 17:45
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 17:45
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 17:25
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 17:16
Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей 17:12
Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России 16:54
Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок 16:46
В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype 16:31
Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей на дорогах 16:27
Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы 16:27
Назван необычный фактор, ускоряющий появление рака 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 20:26
Рубрика: Власть

Пушков назвал "неравным уравнением" предложения стран НАТО о ракетах

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с неравным уравнением предложения Германии и Польши о размещении российских и американских ракет.

"В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО", - написал он в Twitter.

В воскресенье в немецких СМИ появился комментарий двух депутатов бундестага, предложивших России перенести за Урал комплексы, оснащенные ракетами 9М729, чтобы снять остроту проблемы Договора о РСМД.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что глава МИД Польши высказался за размещение в Европе американских ядерных ракет, однако ведомство позднее опровергло эти данные.

Европа смирилась с выходом США из ракетного договора
Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации НАТО Выход США из договора о РСМД Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам