Пушков назвал "неравным уравнением" предложения стран НАТО о ракетах

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с неравным уравнением предложения Германии и Польши о размещении российских и американских ракет.

"В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО", - написал он в Twitter.

В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2019 г.

В воскресенье в немецких СМИ появился комментарий двух депутатов бундестага, предложивших России перенести за Урал комплексы, оснащенные ракетами 9М729, чтобы снять остроту проблемы Договора о РСМД.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что глава МИД Польши высказался за размещение в Европе американских ядерных ракет, однако ведомство позднее опровергло эти данные.