Московских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Водителям в Москве нужно быть внимательнее за рулем в воскресенье 3 февраля из-за гололеда, сообщает столичный дептранс в своем Twitter.

"Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко, пожалуйста, будьте внимательны за рулем", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что пока температура держится ниже нуля, но уже к полудню нулевая отметка будет пройдена. При этом ожидается небольшой снег и туман.

Как ранее "РГ" рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в воскресенье столбики термометров могут показать +2. При этом среднесуточная температура превысит норму на 8 градусов. Такая погода больше характерна для второй половины марта.