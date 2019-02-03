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03.02.2019 11:23
Рубрика: Дороги

Московских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Текст: Иван Пышечкин

Водителям в Москве нужно быть внимательнее за рулем в воскресенье 3 февраля из-за гололеда, сообщает столичный дептранс в своем Twitter.

"Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко, пожалуйста, будьте внимательны за рулем", - говорится в сообщении.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В ведомстве также уточнили, что пока температура держится ниже нуля, но уже к полудню нулевая отметка будет пройдена. При этом ожидается небольшой снег и туман.

Как ранее "РГ" рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в воскресенье столбики термометров могут показать +2. При этом среднесуточная температура превысит норму на 8 градусов. Такая погода больше характерна для второй половины марта.