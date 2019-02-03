В Москве могут увековечить память о Децле

В Москве на доме рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) может появиться памятная табличка, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Герасимов отметил, что такие таблички в Москве устанавливают спустя 10 лет после смерти известного человека. Перед установкой таблички в первую очередь учитывается мнение местных жителей и жителей дома. Так или иначе, пока предложение об установке такого мемориала не поступало.

Рэпер скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Сообщалось, что причиной смерти могла стать остановка сердца. Кириллу Толмацкому было 36 лет.