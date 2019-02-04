Китайский ровер зафиксировал аномалию на "темной" стороне Луны

Национальное космическое агентство Китая (CNSA) сообщило о том, что лунный ровер "Юйту-2" миссии "Чаньэ-4" зафиксировал невероятно низкую температуру на обратной стороне Луны.

Как передает Phys.org, температуры на "темной" стороне Луны оказались гораздо ниже, чем считалось ранее. Информацию об этом на Землю передал лунный посадочный аппарат "Чаньэ-4", который "проснулся" после двухнедельной спячки.

Сообщается, что во время первой лунной "ночевки" зонд "Юйту-2" зафиксировал на поверхности Луны температуру минус 190 градусов по Цельсию. Это намного меньше, чем регистрировали предыдущие лунные американские миссии на видимой стороне спутника.

Температура на невидимой стороне оказалась и гораздо ниже расчетных показателей. "Вероятно, это связано с различием состава почвы на двух сторонах Луны", - предположил Чжан Хэ, исполнительный директор миссии "Чаньэ-4".

Напомним, что зонд, названный в честь китайской богини, совершил первую в истории мягкую посадку на темной стороне Луны 3 января.

Луноход "Юйту-2" возобновил свою работу 29 января. Его ближайшей задачей станет проведение эксперимента в кратере фон Кармана.