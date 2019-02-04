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Рубрика: В мире

Мадуро начнет сбор подписей против военной интервенции США

Текст: Екатерина Забродина
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в ближайшую среду, 6 февраля, по всей стране начнется сбор подписей "против военной интервенции США". Ожидается, что патриотическая акция затронет всех служащих и военных - будет проходить в армейских казармах, на заводах и даже в школах.
Фото: AFP PHOTO / JUAN BARRETO Фото: AFP PHOTO / JUAN BARRETO
Фото: AFP PHOTO / JUAN BARRETO

Мадуро, которого цитирует ТАСС, объявил об этом на военном параде, который приурочен к 27-летию попытки свержения проамериканского президента Карлоса Андреса Переса революционными повстанцами во главе с будущим команданте Уго Чавесом. По словам главы республики, поставить подпись против американской интервенции можно будет "на каждой площади Боливара".

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
Мадуро увязал вероятность войны в Венесуэле с агрессией США

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, признавший венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо "временным президентом Венесуэлы", допустил вариант военного вторжения в латиноамериканскую республику. Впрочем, решения о начале кампании Белый дом не принял, и многие эксперты выражают сомнение, что Соединенные Штаты решатся на прямую интервенцию.

В Москве называют поддержку попытки госпереворота нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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