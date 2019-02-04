Мадуро начнет сбор подписей против военной интервенции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в ближайшую среду, 6 февраля, по всей стране начнется сбор подписей "против военной интервенции США". Ожидается, что патриотическая акция затронет всех служащих и военных - будет проходить в армейских казармах, на заводах и даже в школах.

Мадуро, которого цитирует ТАСС, объявил об этом на военном параде, который приурочен к 27-летию попытки свержения проамериканского президента Карлоса Андреса Переса революционными повстанцами во главе с будущим команданте Уго Чавесом. По словам главы республики, поставить подпись против американской интервенции можно будет "на каждой площади Боливара".

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, признавший венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо "временным президентом Венесуэлы", допустил вариант военного вторжения в латиноамериканскую республику. Впрочем, решения о начале кампании Белый дом не принял, и многие эксперты выражают сомнение, что Соединенные Штаты решатся на прямую интервенцию.

В Москве называют поддержку попытки госпереворота нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.