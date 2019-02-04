"Мальчик мой, куда же ты ушел?": Пугачева простилась с Децлом

Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева попрощалась через свой Instagram со скончавшимся вчера в возрасте 35 лет рэпером Кириллом Толмацким, немало прославившимся как Децл.

"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?", - подписала певица фото, на котором Кирилл - в начале карьеры, дополнив все "молитвенными" эмодзи.

В комментариях - как слова соболезнования, так и этические дискуссии, переходящие на личности. Обсуждается, в частности, что могло вызвать столь раннюю смерть музыканта.

Ранее сообщалось, что телеведущий Николай Николаевич Дроздов, сдружившийся с Толмацким на проекте "Последний герой", предположил, что рэпер попадет в рай.