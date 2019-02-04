Ученые выяснили, безопасно ли делать МРТ с татуировками

Исследователи из Института имени Макса Планка (Германия) обследовали более 300 добровольцев и установили, что сканирование тела при проведении процедуры МРТ не несет большого риска для людей с татуировками.

Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine, а ее краткое описание приведено на сайте института. Многие люди с татуировками считают процедуру магнитно-резонансной томографии опасной для себя. Они боятся ожогов и других повреждений, а также возможных онкологических и иных заболеваний, поскольку в состав чернил входят разные химические элементы.

Так, многие пигменты содержат железо. Сильные магнитные поля при МРТ могут взаимодействовать с такими частицами. Приведет ли это к ущербу для кожи? Исследователи нашли ответ на данный вопрос.

Вместе с коллегами из Университетского колледжа Лондона немецкие ученые обследовали 330 волонтеров до и после МРТ и протестировали 932 татуировки. Команда собрала информацию о размере татуировок, о том, в каких странах и условиях они наносились и какие использовались цвета.

"Большинство участников не заметили побочных эффектов, - говорит глава исследовательской команды Николаус Вайскопф. - Был лишь один случай, когда врач обнаружил побочные эффекты - ощущение покалывания на коже. Это действительно было связано со сканированием. Однако неприятное ощущение исчезло в течение 24 часов, и волонтеру не потребовалась медицинская помощь".

Высокочастотное поле направлено на сканирование головного мозга, но оно распространяется и на верхнюю часть тела, где нередко имеются татуированные участки. Даже самое слабое магнитное поле оборудования для МРТ в десять тысяч раз сильнее магнитного поля Земли.

Однако, по словам Николауса Вайскопфа, влияние сканирующего оборудования, а в эксперименте участвовали три типовых сканера Тесла, на участки кожи с татуировками оказалось ничтожно мало.

Результаты говорят об очень низкой степени риска для пациентов с татуировками.