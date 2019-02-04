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Рубрика: Легковые авто

На Украине засветился конкурент Suzuki Jimny от ЛуАЗа

Текст: Андрей Полухин
Редчайший внедорожник ЛуАЗ-1301, которому напрасно прочили славу конкурента знаменитого Suzuki Jimny, будет отреставрирован в украинском городе Днепр.

По словам нового владельца машины, это один из трех известных ЛуАЗов-1301 первой серии. Он был выпущен в 1991 году. Один из первых владельцев существенно изменил автомобилю переднюю часть, приварив к и без того массивной крышке капота некий короб. Следующий хозяин в попытке привести внедорожник в нормальный вид использовал куда более симпатичный "передок" от "Таврии", но при этом заменил оригинальные задние фонари.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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В итоге к сегодняшнему дню ЛуАЗик подошел в довольно противоречивом виде. Судя по публикации в соцсети Drive2, новый хозяин всерьез намерен восстановить автомобиль. Если, конечно, сможет найти для него оригинальные запчасти.

ЛуАЗ-1301 разрабатывали для замены популярного в Советском Союзе ЛуАЗ-969. Машина должна была соперничать по проходимости с Suzuki Jimny, но стала бы намного дешевле любых конкурентов. Часть ее деталей была заимствована у бюджетного хэтчбека "Таврия" производства Запорожского автозавода. Конкретный автомобиль оснащен мотором объемом 1,1 литра мощностью 51 л.с., полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала и "понижайкой". 

Фото: depositphotos.com
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Кстати, в процессе работы над новинкой она получила также пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. В Луцке планировали создать и удлиненный пятидверный вариант внедорожника, а также пикап. Всего было создано три разных варианта внедорожника, но до конвейера не дошел ни один из них. Окончательно проект был закрыт в 2006 году.

Луцкий автозавод существует до сих пор - как одна из "дочек" компании "Богдан Моторс". Здесь выпускают автобусы, троллейбусы и электробусы, а также уникальные электрогрузовики. О производстве внедорожников под маркой ЛуАЗ не идет и речи.

#автомобили