На Украине засветился конкурент Suzuki Jimny от ЛуАЗа

Уникальный ЛуАЗ-1301 купили для реставрации (фото) https://t.co/lujd2Sr64B pic.twitter.com/ZkZ2ThDqw6— Банкомёт (@bankomet) 26 января 2019 г.
По словам нового владельца машины, это один из трех известных ЛуАЗов-1301 первой серии. Он был выпущен в 1991 году. Один из первых владельцев существенно изменил автомобилю переднюю часть, приварив к и без того массивной крышке капота некий короб. Следующий хозяин в попытке привести внедорожник в нормальный вид использовал куда более симпатичный "передок" от "Таврии", но при этом заменил оригинальные задние фонари.
В итоге к сегодняшнему дню ЛуАЗик подошел в довольно противоречивом виде. Судя по публикации в соцсети Drive2, новый хозяин всерьез намерен восстановить автомобиль. Если, конечно, сможет найти для него оригинальные запчасти.
В Украине восстановят уникальный ЛуАЗ-1301 https://t.co/KEOR7vA2WQ pic.twitter.com/Pu8mje7uNX— Банкомёт (@bankomet) 28 января 2019 г.
ЛуАЗ-1301 разрабатывали для замены популярного в Советском Союзе ЛуАЗ-969. Машина должна была соперничать по проходимости с Suzuki Jimny, но стала бы намного дешевле любых конкурентов. Часть ее деталей была заимствована у бюджетного хэтчбека "Таврия" производства Запорожского автозавода. Конкретный автомобиль оснащен мотором объемом 1,1 литра мощностью 51 л.с., полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала и "понижайкой".
Кстати, в процессе работы над новинкой она получила также пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. В Луцке планировали создать и удлиненный пятидверный вариант внедорожника, а также пикап. Всего было создано три разных варианта внедорожника, но до конвейера не дошел ни один из них. Окончательно проект был закрыт в 2006 году.
1993 год. ЛУАЗ-1301 6х4 с пневмоподвеской. pic.twitter.com/thEBr6nNp7— Pikabu (@rupikabu) 10 апреля 2017 г.
Луцкий автозавод существует до сих пор - как одна из "дочек" компании "Богдан Моторс". Здесь выпускают автобусы, троллейбусы и электробусы, а также уникальные электрогрузовики. О производстве внедорожников под маркой ЛуАЗ не идет и речи.