Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки"

На YouTube-канале сервиса Hulu, вотчины призового сериала "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale), опубликован показанный на Супербоуле тизер третьего сезона антиутопии. Которая чем дальше, тем больше хоть и угрюмая, но таки "мыльная опера". Судя по второму сезону, неловко заплутавшая в трех лысоватых соснах.

"Рассказ" - новая адаптация одноименного романа канадской лауреатки "Букера" Маргарет Этвуд, одного из наиболее известных и популярных англоязычных авторов. По крайней мере, на старте. Поскольку дальше предприятие пустилось в очень вольное сюжетное плаванье.

Предыдущая экранизация вышла в 1989 году за постановкой Фолькера Шлёндорфа, напомним.

Действие шоу разворачивается в недалеком дистопийном, "альтернативном" будущем Америки, где вызванное экологической катастрофой падение рождаемости вынудило правительство - клику лицемерных мракобесов - пойти на создание специализированных "ферм", готовящих Служанок - женщин, вынашивающих детей для высокопоставленных, но бесплодных членов общества - Командоров.

В главной роли - Элизабет Мосс ("Безумцы", "Вершина озера").

В третьем сезоне анонсированы десять эпизодов. При этом дату премьеры ТВ-спот коварно не раскрывает, лишь привычно оперируя эффектной картинкой.