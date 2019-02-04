Новости

Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел" 12:10
Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев 11:42
Вышел постапокалиптический трейлер финальных "Мстителей" 11:00
Николай Дроздов: Децл был оригинальной личностью 10:40
Умер ударник культовых Blue Cheer Пол Уэйли 10:25

Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки"

Новости
    04.02.2019, 13:00
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале сервиса Hulu, вотчины призового сериала "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale), опубликован показанный на Супербоуле тизер третьего сезона антиутопии. Которая чем дальше, тем больше хоть и угрюмая, но таки "мыльная опера". Судя по второму сезону, неловко заплутавшая в трех лысоватых соснах.

"Рассказ" - новая адаптация одноименного романа канадской лауреатки "Букера" Маргарет Этвуд, одного из наиболее известных и популярных англоязычных авторов. По крайней мере, на старте. Поскольку дальше предприятие пустилось в очень вольное сюжетное плаванье.

Фото: youtube.com
Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев

Предыдущая экранизация вышла в 1989 году за постановкой Фолькера Шлёндорфа, напомним.

Действие шоу разворачивается в недалеком дистопийном, "альтернативном" будущем Америки, где вызванное экологической катастрофой падение рождаемости вынудило правительство - клику лицемерных мракобесов - пойти на создание специализированных "ферм", готовящих Служанок - женщин, вынашивающих детей для высокопоставленных, но бесплодных членов общества - Командоров.

В главной роли - Элизабет Мосс ("Безумцы", "Вершина озера").

В третьем сезоне анонсированы десять эпизодов. При этом дату премьеры ТВ-спот коварно не раскрывает, лишь привычно оперируя эффектной картинкой.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер сиквела "Дня сурка" 09:50
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 03.02.2019
"Сел в кресло и умер": менеджер Децла рассказал о кончине рэпера 03.02.2019
Жена Децла попрощалась с мужем в Instagram 03.02.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ FilmStop Trailers
Вышел трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме" 02.02.2019
"Дженис" из "Друзей" рассказала, как придумала свой жуткий смех 02.02.2019
Появились подробности по аресту в США российской актрисы Ирины Усок 01.02.2019
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
В Нью-Йорке арестована российская актриса Ирина Усок 01.02.2019
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 31.01.2019
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 31.01.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма о гибели подлодки "Курск" 01.02.2019
Вышел ураганный трейлер нового "Форсажа" - со "Скалой" и Стейтемом 01.02.2019
Вышел трейлер татарского фильма ужасов "Водяная" 01.02.2019