Чем знаменит дом №12 на Никитском бульваре, где произошел пожар

Возгорание началось в квартире Ксении Башмет - дочери маэстро Юрия Башмета. Музыкант приобрел элитную недвижимость пару лет назад. До этого в квартире жил американец Джефри Свит Баум, который сильно перепланировал жилплощадь: в 8-комнатной квартире он снес почти все перегородки, оставив спальню и санузел. Возможно, именно этот ремонт стал причиной стремительного распространения огня: в конструкции здания образовались пустоты и щели, а воздушная тяга сыграла роковое значение для жильцов этажом выше - они задохнулись от угарного газа. Семья Башмет успела покинуть горящую квартиру.

Среди знаменитых жильцов дома №12 - актриса Ингеборга Дапкунайте, снимающаяся не только в России, но и за рубежом - вспомнить только ее главные "голливудские" работы в фильмах "Миссия невыполнима", "Семь лет в Тибете" или "Красный воробей". Агент актрисы Раиса Фомина сообщила, что с Дапкунайте после происшествия все в порядке. "Она не берет трубку, потому что она всю ночь не спала, поэтому она отдыхает. С ней все в порядке. Пожар произошел в другом крыле этого здания. Это здание расположено буквой "П". Вот она в одной "ножке" живет, а пожар был в противоположной", - рассказала она журналистам.

Одна из квартир в пострадавшем доме, по словам жильцов, принадлежит оперной певице Любови Казарновской. Она дебютировала в 1981 году в партии Татьяны ("Евгений Онегин" Петра Чайковского) на сцене МАМТа им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, и через несколько лет певицу на весь мир прославила эта же партия на сцене лондонского "Ковент-гардена". Казарновскую считают лучшей исполнительницей партии Татьяны и опер Верди.

Ранее СМИ сообщали, что в "звездном" доме живет также художник Никас Сафронов, однако он опроверг эту информацию в беседе с "Комсомольской правдой". "Слухи о пожаре в моей квартире сильно преувеличены, - сообщил KP.ru Сафронов. - Я не знаю, кто пустил эту "утку", но моя квартира находится в Брюсовом переулке, недалеко от консерватории. Я вернулся этой ночью из мастерской домой поздно и отключил телефон. Сейчас включил и получил около двухсот SMS-сообщений. Люди пишут: соболезнуем, чем можем помочь. А я и не понял сразу, что случилось. Потом уже в интернете прочитал, что якобы в горевшем доме у меня квартира. Это не так", - подчеркнул художник и добавил, что недалеко от дома №12 живет его брат и, возможно, это могло породить подобные слухи.