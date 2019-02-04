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04.02.2019 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Документ о ТО попавшего в ДТП под Калугой автобуса может оказаться поддельным

Текст: Владимир Баршев
Следственный комитет подготовил документы для суда об аресте собственника автобуса, который опрокинулся в Калужской области. В результате аварии погибли три ребенка и четверо взрослых пассажиров.

Речь идет об аресте индивидуального предпринимателя из города Ярцево Смоленской области. Именно на принадлежащем ему автобусе совершалась эта перевозка, закончившаяся столь трагично.

Сейчас с ним проводятся следственные действия, изучается изъятая производственная и техническая документация. И один документ явно может стать поводом для обвинения. А именно диагностическая карта. Как сообщалось ранее, автобус прошел техосмотр 6 декабря прошлого года. Но вот незадача: этот техосмотр автобус, которому исполнилось 30 лет, прошел в городе Норильск Красноярского края. Как он сумел оттуда добраться до Калужской губернии - уму непостижимо. Ведь прямого дорожного сообщения попросту нет. Остаются пароходы и самолеты. Но такой вид доставки явно выше стоимости ТО?

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Остается предполагать, что техосмотр липовый. То есть, купленный.

Напомним, у нас в соответствии с законодательством не запрещается проходить техосмотр у любого оператора и в любом пункте, в какой бы части страны он ни находился. Автобусы обязаны проходить ТО раз в полгода. Однако в Госавтоинспекции уже не раз сталкивались со случаями, когда авобус "прописан", например, в Московской области, а проходит техосмотр в том же Красноярском крае. Все прекрасно понимают, что это купленный техосмотр. Но предъявить конкретные претензии не могут.

Между тем, еще в сентябре 2017 года на заседании Президиума Государственного Совета Правительству РФ поручалось разработать и внести в Госдуму законопроект по участию ГИБДД в проведении технического осмотра автобусов. И такой законопроект был не только подготовлен, но и рассмотрен в первом чтении. Однако судьба его остается непонятной. В ближайших планах Госдумы он не обозначен. И когда его рассмотрят во втором чтении, а уж тем более когда примут - неизвестно.

Да, действительно, пока утверждать, что ДТП произошло по причине неисправности - рано. Проводятся технические и трассологические экспертизы. И они очень сложны, потому что автобус получил серьезные повреждения после опрокидывания. Кроме того, он был буквально попилен спасателями на куски, чтобы извлечь пострадавших.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Купленный техосмотр говорит о том, что автовладелец физически машину на проверку не гонял. То есть такой автобус просто не имел права выезжать на дороги. Если бы Госавтоинспекция уже проводила техосмотр автобусов, то таких жертв можно бы было избежать. Этот автобус просто не смог бы выехать на дорогу. А тем более перевозить детей.

Ведь к детским перевозкам у нас очень строгие требоавния. В частности, автобус старше 10 лет не может быть к ним допущен.

Правда, детскими перевозками считаются те, в которых перевозят более 8 детей. Но законодательство четко не прописывает: более 8 детей в салоне автобуса или на одного взрослого? Если взять второй вариант, то в данном случае заказывать именно организованную перевозку детей не имело смысла. А если первый - то это обязаны были сделать. Но напомним, что водитель уже привлекался к ответсвенности именно за нарушения правил организованной перевозки детей. Хотя вопросов тут больше не к нему, а к собственнику автобуса.

Все погибшие в ДТП под Калугой опознаны
Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Проведение техосмотра
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