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04.02.2019 14:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Моуринью прибыл в Балашиху на матч КХЛ

Текст: Артур Нанян

Один из самых знаменитых футбольных тренеров мира Жозе Моуринью находится сейчас в России. Португалец прибыл на арену в Балашихе, где он посетит матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и питерским СКА. Начало - в 19:30.

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Ожидается, что Моуринью проведет стартовое вбрасывание. Когда он отправится обратно в Лондон - пока не сообщается. 

Напомним: во время чемпионата мира-2018 в России Моуринью работал экспертом на Russia Today. Из своего последнего клуба "Манчестер Юнайтед" он был уволен в середине декабря прошлого года. С тех пор он отказал нескольким командам, но отметил, что собирается вернуться к тренерской работе уже ближайшим летом.

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