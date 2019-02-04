Названа предварительная причина пожара на Никитском бульваре

Причиной возгорания в доме на Никитском бульваре в центре Москвы стало тление проводки. Причем, вопреки изначальному предположению, дымить она начала еще в расположенной на 6 этаже здания квартире №48. От огня, который с невероятной скоростью распространился по деревянным перекрытиям, обрушился пол, в следствие чего и возникло открытое горение в квартире №44 на пятом этаже.

Ранее же сообщалось, что возгорание произошло именно в квартире 38-летней дочери российского дирижера Юрия Башмета.

В результате пожара погибли все семь жителей коммуналки, которые находились дома в момент трагедии, сообщает KP.Ru.

Как сообщил источник РИА Новости, на данный момент известна судьба не всех жильцов дома, не исключено, что количество погибших может увеличиться.

Пожар в жилом доме №12 на Никитском бульваре, во дворе которого снимали картину "Место встречи изменить нельзя, произошел в ночь на 4 февраля. В результате инцидента из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Пожару присвоили повышенный уровень сложности - площадь возгорания составила свыше 1,5 тыс. кв. м. На месте происшествия продолжают работать следователи. В экстренных службах сообщили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения в доме, передает ТАСС. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".