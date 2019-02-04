Вскрытие не выявило видимых причин смерти Децла

Вскрытие не выявило видимых причин смерти рэпера Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимом Децл. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

По его словам, говорить о патологии сердца музыканта пока рано. Результаты не всех экспертиз еще готовы. Какие-то из них будут известны к вечеру сегодняшнего дня, а часть и вовсе через несколько дней.

Собеседник "РГ" также добавил, что силовики изъяли из клуба образцы всех веществ, которые могли привести к возможному отравлению Децла. Тело музыканта пока в Ижевске, но сегодня доверенные лица семьи должны забрать его в Москву.

Напомним, Децл умер в ночь со 2 на 3 февраля в одном из клубов Ижевска. Рэпер выступал на частной вечеринке местного предпринимателя. После выступления он ушел в гримерку, где ему стало плохо. Врачам, приехавшим на место, спасти музыканта не удалось. По факту происшествия начали проверку следователи.