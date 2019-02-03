Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов заявил, что на доме, где жил рэпер Децл (настоящее имя которого Кирилл Толмацкий), может появиться его памятная табличка.

Пока официальная причина смерти 35-летнего музыканта - остановка сердца. Надо сказать, что во время выступления настоящие артисты, которые живут на сцене (а Децл был именно таким), затрачивают массу сил, эмоций, нервов. Пульс обычно зашкаливает за 150 ударов в минуту. А в рэпе и хип-хопе, пожалуй, самых энергозатратных жанрах музыки, обычно и того больше.

На сцене исполнители этого, впрочем, обычно не чувствуют, адреналин зашкаливает.

По одной из версий, Децл ушел из жизни в гримерке. По другой, его сердце остановилось в курилке. Это произошло уже после выступления, на котором Децл привычно очень бодро рулил "вечеринкой", сам управлял пультом, пел, читал. И по словам тех, кто был в зале, "нормально выглядел" на этой небольшой и тесноватой, зато уютной сцене в клубе.

Концертный директор артиста Павел Беленец теперь рассказал: "Он пошел к себе гримерку. А когда уже был там, сильно побледнел... Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. "Скорая" приехала в течение пяти минут, полчаса проводила реанимационные действия. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло…"

Следственный комитет начал проверку, назначены экспертизы, и точно причина смерти будет названа уже позднее. Признаков насилия не обнаружено.

Свои соболезнования и горечь от утраты коллеги по сцене и друга уже высказали многие известные исполнители.

Баста сообщил, что "искренне сожалеет об утрате Кирилла", с которым в прошлом у него "был серьезный конфликт". Два года назад Децл обиделся на Басту за то, что в его клубе "Газгольдер" громко играла музыка, которая мешала артисту, его жене и ребенку спать и даже подал на клуб в суд, причем сумма иска была миллион рублей. Баста ответил, что причина иска в другом - однажды Децл якобы присутствовал в этом клубе в "измененном состоянии", за что ему и сделали замечание. Но позднее конфликт музыкантов сошел на нет.

Сергей Шнуров откликнулся коротким стихотворением, вспомнив одну из самых известных ранних песен Децла "Вечеринка" (она звучала и в Ижевске):

"Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал

Для себя, а не для протокола

"Мои слезы, моя печаль"…

("Мои слезы, моя печаль" - название еще одной известной песни Децла, - Прим. Ред.).

Высказался и Егор Крид:

"Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песни "Письмо". R.I.P. , Легенда!"

И уже совсем иначе вспомнил о Децле Серега (он же Сергей Пархоменко, автор хита "Черный бумер"):

"Страшно, что человек иногда смертен внезапно, как сказал Воланд. Горько от того, что смерть по-прежнему остается лучшим пиар-менеджером. Кириллу - доброго пути. Отцу его - Александру Яковлевичу - укрепиться духом…"