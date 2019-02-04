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Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев

Новости
    04.02.2019, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Disney/Pixar опубликован специальный тизер, ТВ-спот, четвертой части "Истории игрушек", показанный компанией на минувшем Супербоуле.

Как видим, это очередной характерный ролик, в котором нам презентуют новых энергичных персонажей - Даки и Банни, выступающих в качестве призов на ярмарке и терроризирующих - достаточно безуспешно - Базза. В оригинале их озвучили небезызвестные комики Киган-Майкл Ки и Джордан Пил.

Фото: youtube.com
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Напомним: в прошлый раз Disney/Pixar презентовали нам истеричного Форки. Говорящего голосом "оскаровского" номинанта (за сценарий "Головоломки") Джоша Кули.Он же выступает режиссером квадриквела, дебютируя как постановщик полнометражного мультфильма.

В "Истории игрушек 4" к своим ролям вернулись Том Хэнкс (Вуди), Тим Аллен (Базз Лайтер), Джоан Кьюсак (Джесси), Энни Поттс (Бо Пип) и Бонни Хант (Долли). Кроме того, известно, что на озвучке новой части поработал и Киану Ривз.

По сюжету ленты, Вуди и Базз попадают в новый дом - к девочке по имени Бонни. В то время как кукла Бо Пип еще до событий третьей части досталась другим людям. И теперь задача Вуди - воссоединиться с любимой.

К слову, Ли Анкрич, один из создателей серии, клялся, что "История игрушек" -  законченная трилогия и новой части уже не будет. Однако несколько лет назад Хэнкс проговорился в интервью, что Анкрич покривил душой.

Российская премьера фильма - 20 июня.

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