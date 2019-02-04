Вышел трейлер перезапуска "Сумеречной зоны" - от создателей "Прочь"

Представлен трейлер очередного перезапуска мегакультового жанрового сериала-антологии "Сумеречная зона". В этот раз - от создателей топового фильма ужасов "Прочь".

Минутный ТВ-ролик сериала не раскрывает щедро карты и не содержит ни одного кадра из предстоящего шоу - лишь вещающий с каменным лицом Джордан Пил, нуль-транспортирующийся в дверь, стоящую на поле опустевшего стадиона.

Оригинальная "Зона" выходила в 1959-1964 годах: 156 серий сайфая, хорроров и триллеров, фирменным знаком которых были внезапные развязки.

Первое возрождение шоу случилось в 1985-1989 годах (65 серий), второе - в 2002-2003-х (22 серии). Кроме того, в наборе имеется спродюсированный Спилбергом полнометражный фильм.

В нынешнем ребуте анонсированы десять эпизодов. Пил - продюсер и ведущий. Премьера - 1 апреля.