Kia назвала дату старта продаж своей самой роскошной модели. Известны цены

Продажи флагманского седана Kia К900 стартуют 1 марта. Россиянам предложат три комплектации машины, самая доступная из которых обойдется в 2 969 900 рублей.

K900, производство которого стартовало в Калининграде в конце января, станет самой роскошной моделью в линейке корейского бренда и самой мощной в его истории. Никогда прежде автомобили марки не оснащались 5-литровыми V8 (413 л.с. и 505 Нм), которые составят альтернативу V6 объемом 3,3 литра (249 л.с. и 347 Нм). Оба мотора - с непосредственным впрыском и будут работать с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента.

Показательно, что базовая версия седана называется Luxe. Такие машины оснащаются светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и обогревом руля, 12 регулировками водительского сиденья и 8 - у пассажирского, 9 подушками безопасности, парковочным радаром с камерой заднего вида, аудиосистемой Krell с 14 динамиками и мультимедийной системой с 12.3-дюймовым дисплеем.

В следующей комплектации - Prestige за 3 499 900 рублей - сиденья первого ряда отделаны кожей Nappa и имеют систему вентиляции, в салоне используются декоративные вставки из натурального дерева, рулевая колонка получила электропривод, на лобовое стекло проецируется информация с приборной панели, а телефон можно заряжать в беспроводном режиме. Кроме того, в этой версии появляется премиальная аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, панорамный люк в крыше и длинный список опций безопасности, включающий монитор "слепых" зон, круговой обзор, контроль полосы движения, интеллектуальный круиз-контроль и система экстренного торможения.

Салон Kia K900. Фото: Пресс-служба Kia.

Ну а в Premium кожей Nappa отделан уже весь салон, кроме потолка - здесь используется замша, установлена система фоновой подсветки, сиденья первого могут регулироваться в 16-20 направлениях, а на втором разделены подлокотниками и оснащаются вентиляцией. Также задние пассажиры получают экраны мультимедийной системы и панель беспроводной зарядки. Такие машины имеют электронно-управляемую адаптивную подвеску и 19-дюймовые колеса. С двигателем V6 они стоят 3 899 900 рублей, а с V8 - 4 399 900 рублей.

"В Kia K900 отражены стандарты премиум-класса, на смену уходящей в прошлое демонстративной роскоши пришла сдержанная элегантность, создающая притяжение престижа", - подчеркнули в пресс-службе корейской марки.

Напомним, K900 сменит в нашей стране седан Quoris. В 2017 году эта модель разошлась тиражом 175 экземпляров, а в 2018-м - 294. Очевидно, что новый флагман имеет шансы стать более успешным.