В Египте раскопали лабиринт с 40 мумиями

Совместная археологическая миссия министерства по делам древностей Египта и Университета Минья обнаружила в провинции Эль-Минья к югу от Каира древний некрополь, в котором находились более 40 мумий людей и животных.

Как сообщает Ahram Online, некрополь находится примерно в 260 километрах от Каира в районе Туна-эль-Гебель в мухафазе Минья. Он представляет собой лабиринт, состоящий из погребальных камер и коридоров.

Сооружение относится к эпохе правления династии Птолемеев. По мнению ученых, это была большая семейная могила. Вероятно, в погребальных камерах покоятся члены одной семьи, принадлежавшей к "среднему классу".

Всего было обнаружено более 40 мумий - останки мужчин, женщин и детей разного возраста. Также было найдено несколько мумий животных, в основном собак, что говорит об их важной роли в жизни семьи. Мумии находятся в хорошем состоянии. Некоторые завернуты в дорогие льняные ткани.

Все мумии лежат на полу или в открытых глиняных саркофагах. В захоронениях также были найдены осколки керамики и фрагменты папирусов, которые помогли при датировании.

Некоторые свидетельства указывают на то, что захоронение использовалось также в римский и византийский периоды.