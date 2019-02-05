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05.02.2019 18:30
Рубрика: Культура

В Египте раскопали лабиринт с 40 мумиями

Текст: Денис Передельский
Фото: Nevine El-Aref / AFP Фото: Nevine El-Aref / AFP
Фото: Nevine El-Aref / AFP

Совместная археологическая миссия министерства по делам древностей Египта и Университета Минья обнаружила в провинции Эль-Минья к югу от Каира древний некрополь, в котором находились более 40 мумий людей и животных.

Как сообщает Ahram Online, некрополь находится примерно в 260 километрах от Каира в районе Туна-эль-Гебель в мухафазе Минья. Он представляет собой лабиринт, состоящий из погребальных камер и коридоров.

Фото: Nick Brooks / Joanne Clarke / University of East Anglia
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Сооружение относится к эпохе правления династии Птолемеев. По мнению ученых, это была большая семейная могила. Вероятно, в погребальных камерах покоятся члены одной семьи, принадлежавшей к "среднему классу".

Всего было обнаружено более 40 мумий - останки мужчин, женщин и детей разного возраста. Также было найдено несколько мумий животных, в основном собак, что говорит об их важной роли в жизни семьи. Мумии находятся в хорошем состоянии. Некоторые завернуты в дорогие льняные ткани.

Все мумии лежат на полу или в открытых глиняных саркофагах. В захоронениях также были найдены осколки керамики и фрагменты папирусов, которые помогли при датировании.

Некоторые свидетельства указывают на то, что захоронение использовалось также в римский и византийский периоды.

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