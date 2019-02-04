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04.02.2019 15:17
Рубрика: Культура

В Перу найдены богатые гробницы доколумбовой культуры моче

Текст: Денис Передельский
Фото: Deisy Cubas / Tumbas Reales de Sipan Museum /RPP Фото: Deisy Cubas / Tumbas Reales de Sipan Museum /RPP
Фото: Deisy Cubas / Tumbas Reales de Sipan Museum /RPP

Археологи из музея Тумбас Реалес де Сипан при раскопках на севере Перу обнаружили три богато украшенные могилы представителей знати древней культуры моче.

Как сообщает RPP, находка была сделана на археологическом участке Эль-Пуэбло де Укупе, где в 2009 году была обнаружена могила высокопоставленного человека. В декабре 2018 года археологи вернулись туда, чтобы продолжить раскопки.

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В результате они обнаружили три гробницы, возведенные из саманных кирпичей различного размера. Они датированы средним периодом культуры моче (около 600-700 гг. н.э.) Захоронения расположены на территории более раннего погребального комплекса.

Первая гробница оказалась повреждена сильными дождями, которые разрушили часть комплекса. Внутри нее были найдены останки женщины и ребенка. В погребении находились ритуальные предметы, характерные для культуры моче, такие как медные нагрудники и ободки для волос.

Кроме того, были найдены керамические статуэтки. Одна из них изображает улитку, другая - человека, сидящего на троне, а третья - любовную сцену. К слову, гончарное производство было развито у культуры моче со II века и было исключительно разнообразным.

Вторая гробница представляет собой перестроенное более раннее захоронение. В ней были обнаружены останки взрослого мужчины, похороненного рядом с ламой. В погребальной камере находилось множество ритуальных предметов, в том числе более 50 глиняных сосудов.

Третья гробница имела крышу из деревянных балок, которая со временем истлела. В ней был обнаружен череп взрослого человека, кости ламы, роскошная погребальная маска, украшения и свыше 150 сосудов.

По мнению ученых, характер захоронений и найденные в них предметы говорят о том, что гробницы принадлежали людям с высоким социальным статусом.

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