Мексиканцы сняли рекламный ролик с УАЗ "Хантер"

Агентство по туризму Мексики опубликовало рекламный ролик, в котором был снят российский внедорожник УАЗ "Хантер". Герой продвигает мексиканские горы, пляжи и фантастические виды.

Три года назад страна стала активно продвигать независимый штат Южная Нижняя Калифорния как отличное место для искателей приключений, преимущественно из США и Европы. Недавно в рамках рекламной компании курорта, где основными занятиями для туристов являются серфинг, велосипеды и кемпинг, был снят рекламный видеоролик. В нем одним из ключевых персонажей стала "ульяновская" модель "Хантер".

Местное медиа-агентство Caboinclusive/Pargo Media решило передать красоты края через автомобиль, а не человека. Кроме того, для представления штата нужна была уникальная машина, которая смогла бы привлечь дополнительное внимание к региону и в то же время оставалась бы интересной большей части аудитории.

"Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка", - рассказал гендиректор и продюсер агентства Хулио Родригес.

Во время съемок люди останавливали группу, аплодировали, показывали большой палец, спрашивали, где можно приобрести такой внедорожник, - вспоминает съемочная группа.

По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам УАЗа Сергея Травкина, ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть "Хантера". Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение "Хантера" для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики - удачное решение.

В данный момент агентство по туризму планирует создать еще несколько роликов, в одном из них не исключено появление легендарной "Буханки" (УАЗ-452).

Ранее агентство Armani GIO в своей рекламе, съемки которой прошли в окрестностях Байкала, использовало в качестве героя УАЗ "Патриот.

Напомним, в сентябре прошлого года УАЗ открыл первый дилерский центр в Мексике. По итогам 2018 году "ульяновцы" экспортировали в эту страну больше 100 внедорожников УАЗ "Хантер", а также привезли тестовые образцы моделей "Патриот", "Пикап" и "полуторки" "Профи".