Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla 20:05
Lada Granta начала 2019 год в статусе бестселлера 19:08
Toyota выпустит Land Cruiser 300 14:38
Видео: Застрявшие в пробке канадцы решили сыграть в хоккей 14:21
05.02.2019 21:16
Рубрика: Российский автопром

Мексиканцы сняли рекламный ролик с УАЗ "Хантер"

Текст: Валерий Карташов
Агентство по туризму Мексики опубликовало рекламный ролик, в котором был снят российский внедорожник УАЗ "Хантер". Герой продвигает мексиканские горы, пляжи и фантастические виды.
Фото: Скриншот с видео Фото: Скриншот с видео
Фото: Скриншот с видео

Три года назад страна стала активно продвигать независимый штат Южная Нижняя Калифорния как отличное место для искателей приключений, преимущественно из США и Европы. Недавно в рамках рекламной компании курорта, где основными занятиями для туристов являются серфинг, велосипеды и кемпинг, был снят рекламный видеоролик. В нем одним из ключевых персонажей стала "ульяновская" модель "Хантер".

Фото: wikimedia.org
На Украине засветился конкурент Suzuki Jimny от ЛуАЗа

Местное медиа-агентство Caboinclusive/Pargo Media решило передать красоты края через автомобиль, а не человека. Кроме того, для представления штата нужна была уникальная машина, которая смогла бы привлечь дополнительное внимание к региону и в то же время оставалась бы интересной большей части аудитории.

"Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка", - рассказал гендиректор и продюсер агентства Хулио Родригес.

Во время съемок люди останавливали группу, аплодировали, показывали большой палец, спрашивали, где можно приобрести такой внедорожник, - вспоминает съемочная группа.

По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам УАЗа Сергея Травкина, ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть "Хантера". Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение "Хантера" для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики - удачное решение.

Фото: Андрей Полухин / РГ
"Когда самый большой SUV слишком мал". Российский "Шаман" удивил немцев

В данный момент агентство по туризму планирует создать еще несколько роликов, в одном из них не исключено появление легендарной "Буханки" (УАЗ-452).

Ранее агентство Armani GIO в своей рекламе, съемки которой прошли в окрестностях Байкала, использовало в качестве героя УАЗ "Патриот.

Напомним, в сентябре прошлого года УАЗ открыл первый дилерский центр в Мексике. По итогам 2018 году "ульяновцы" экспортировали в эту страну больше 100 внедорожников УАЗ "Хантер", а также привезли тестовые образцы моделей "Патриот", "Пикап" и "полуторки" "Профи".

#видео #УАЗ