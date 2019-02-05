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Рубрика: Легковые авто

Mercedes озвучил цены на обновленный B-Class в России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: mercedes-benz.ru Фото: mercedes-benz.ru
Фото: mercedes-benz.ru

В Mercedes объявили цены на компактвэн B-Class. В России он будет доступен в двух версиях. Обе оснащены 1,3-литровым турбированным двигателем с 7-ступенчатым "роботом" с двумя многодисковыми сцеплениями и имеют передний привод.

Модификация B 180 Style имеет двигатель мощностью 136 л.с. Автомобиль оснащен светодиодными фарами, 16-дюймовыми легкосплавными колесами, медиасистемой MBUX с 7-дюймовым экраном, однозонным климат-контролем, парктроником, системой автоматического торможения, датчиком дождя и электроприводом пятой двери. Стоимость этой версии - от 2 070 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia
Kia назвала дату старта продаж своей самой роскошной модели. Известны цены

Версия B 200 Progressive отличается более мощным мотором на 163 л.с., медиасистемой с 10-дюймовым экраном, 17-дюймовыми колесами. Стоимость автомобиля - от 2 280 000 рублей.

В обеих комплектациях есть широкоформатный экран панели приборов с интуитивной концепцией управления.

На отечественном рынке автомобили должны появиться весной.

Ранее стало известно, что рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию этим летом. 

#Mercedes