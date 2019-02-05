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05.02.2019 21:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК предъявил экс-главе Серпуховского района новое обвинение

Текст: Иван Петров
Следователи инкриминировали бывшему руководителю администрации Серпуховского района Московской области Александру Шестуну новый коррупционный эпизод. Об этом во вторник вечером сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

По ее словам, подследственному было предъявлено еще одно обвинение по статье Уголовного кодекса РФ "получение взятки в особо крупном размере" - части 6 ст. 290. На этот раз бывшему чиновнику вменяется регулярное получение взяток от руководительницы некоммерческой организации. По версии следствия, в 2010 - 2011 годах, будучи главой района, Шестун организовал и провел силами районной администрации неофициальную проверку в автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. "Получив необходимую финансовую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации", - рассказали в СК России.

В период с 2012 по 2018 годы дама через посредника многократно передавала Шестуну в качестве взятки денежные средства. По словам Петренко, это происходило "систематически". В итоге руководительница организации заплатила чиновнику порядка 9,4 миллиона рублей, кроме этого, она приобрела для базы отдыха Александра Шестуна спортивное оборудование на общую стоимость более 519 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взятки, по подсчетам следователей, составила свыше 9,9 миллиона рублей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В СК напомнили, что ранее Шестуну уже предъявлены обвинения в совершении мошенничества, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконной предпринимательской деятельности.

"В настоящее время следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности, проводят работу, направленную на закрепление доказательственной базы по ранее предъявленным обвинениям", - заключила Петренко.

Напомним, ранее прокуроры обнаружили недвижимость и счета, которые приписывают Шестуну, на общую сумму в более чем 10 млрд рублей. "Как показала прокурорская проверка, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из них 565 участков оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц", - сообщал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Прокуроры уже подали иск в суд об изъятии обнаруженного имущества.

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