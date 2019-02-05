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05.02.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске возбудили дело о заражении суворовцев паразитами

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников суворовского училища эхинококкозом. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В Ульяновске у 26 суворовцев обнаружили паразитов в легких

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

- Диагноз "Эхинококкоз" подтвержден у 25 обучающихся, под подозрением в инфицировании находятся еще несколько человек. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Лечение проводится амбулаторно, - говорится в сообщении. - Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода. В полном объеме проводятся процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников училища стало известно в конце января в ходе плановой флюорографии. В легких 20 воспитанников обнаружили кисты. После этого обследованию подвергли всех курсантов и сотрудников училища. Эхинококкоз был диагностирован еще у нескольких человек. Обследования продолжаются.

Ранее военная прокуратура заявила о проверке, начатой в связи с инцидентом.

Справка "РГ"

Эхинококкоз - поражение внутренних органов (преимущественно печени и легких) человека кистами, содержащими личинок ленточного червя - эхинококка. Болезнь не передается от человека к человеку: чаще всего люди заболевают после взаимодействия с домашними животными (обычно собаками), на шерсти которых есть яйца паразита. Они также могут попасть в организм с зараженной водой, плохо вымытыми овощами, фруктами или другой пищей, не прошедшей достаточную термическую обработку.

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