В Сочи появилось граффити с портретом Децла

В Сочи на улице Комсомольской уличные художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин изобразили портрет российского рэпера Децла, скончавшегося в ночь на 3 февраля. Граффити расположилось на стене небольшого строения.

- Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству, - написали авторы на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, работа над портретом заняла несколько часов. Необычный же образ - исполнитель изображен в темных тонах со сложенным будто в молитве руками - создатели артобъекта объяснили тем, что Децл ассоциируется со своего рода миссией в культуре хип-хопа.

Кузьмин и Каштанов не в первый раз радуют гостей и жителей города своим искусством. Так, на стене одного из зданий в центре курорта появился кадр из фильма "Приключения Шурика", а на пляже "Маяк" - портрет Жака Ива Кусто. На Курортном проспекте также красуется Остап Бендер, а рядом с центральной набережной - знаменитая британская четверка The Beatles.