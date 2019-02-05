В Сочи появилось граффити с портретом Децла

Новости

Автомобилистов в Москве попросили быть заботливее на дорогах 12:25
В Подмосковье расстреляли 12-летнего мальчика 12:21
В Ярославле возбуждено дело из-за падения льда на женщину 12:20
В Петербурге создали прототип подводного робота для изучения морей 12:20
Минфин снизит покупки иностранной валюты 12:12
В Волгограде 15 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании 12:10
Kia покажет новый компактный кроссовер в апреле 12:00
На трассе М-4 "Дон" ограничено движение из-за сильного тумана 11:56
Полуфиналисты конкурса "Здоровое общество" получат гранты 11:54
На Ставрополье испытали новые армейские вертолеты 11:52
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина 11:51
Мосгорсуд 11 февраля проверит законность ареста Рауля Арашукова 11:50
Военным передали модернизированный Ту-160 11:47
Лавров: Япония должна признать суверенитет России над Курилами 11:40
Скончался полицейский, раненный при нападении в Нальчике 11:39
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка 11:27
Новые доки для ремонта подлодок построят на Дальнем Востоке 11:25
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 11:23
В Кузбассе отец держал на цепи 11-летнего школьника 11:23
Лукашенко провел совещание с экономическим блоком страны 11:22
Над Екатеринбургом взошли "три солнца" 11:21
В Абхазии составили рейтинг будущих лидеров страны 11:21
"Джон Сноу" заспойлерил "одичалой" жене финал "Игры престолов" 11:15
Кокорин в открытом письме признал свои ошибки 11:11
Липчанка умерла в больнице после падения на нее снежной глыбы 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 10:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сочи появилось граффити с портретом Децла

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи на улице Комсомольской уличные художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин изобразили портрет российского рэпера Децла, скончавшегося в ночь на 3 февраля. Граффити расположилось на стене небольшого строения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чтоб моя душа тоже пела: умер Децл

- Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству, - написали авторы на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, работа над портретом заняла несколько часов. Необычный же образ - исполнитель изображен в темных тонах со сложенным будто в молитве руками - создатели артобъекта объяснили тем, что Децл ассоциируется со своего рода миссией в культуре хип-хопа.

Кузьмин и Каштанов не в первый раз радуют гостей и жителей города своим искусством. Так, на стене одного из зданий в центре курорта появился кадр из фильма "Приключения Шурика", а на пляже "Маяк" - портрет Жака Ива Кусто. На Курортном проспекте также красуется Остап Бендер, а рядом с центральной набережной - знаменитая британская четверка The Beatles.

Культура Арт Актуальное искусство Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин начал работу над Посланием
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля
Мадуро предсказал будущее Гуайдо