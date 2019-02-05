Суд арестовал десятого сирийца, обвиняемого в гибели российского летчика

Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Марвана Абдулькарима Хатыба, обвиняемого в причастности к убийству российского летчика Олега Пешкова. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, судом было удовлетворено соответствующее ходатайство следователя, попросившего избрать в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу. Но так как фигурант скрывается от следствия, он был арестован заочно. Марван Абдулькарим Хатыб объявлен в международный розыск. Срок его заключения под стражей начнет исчисляться с момент задержания.

"Постановлением суда в отношении Хатыба М. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России", - пояснили в суде.

Подследственному вменяется несколько статей Уголовного кодекса РФ "участие в незаконном вооруженном формировании", "надругательство над телами умерших" и "убийство лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности по мотивам политической, идеологической или религиозной вражды".

При этом Хатыб стал уже десятым фигурантом уголовного дела о гибели российских военных в Сирии. С июля прошлого года Басманный суд выдал санкцию на заочный арест девятерых граждан Сирии - Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Все они также объявлены следствием в международный розыск.

Напомним, в ноябре 2015 года Су-24 ВКС России был сбит турецким F-16 над сирийской территорией и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Турки утверждали, что Су-24 вошел в их воздушное пространство. Генштаб Вооруженных сил РФ ответил, что самолет границу не пересекал и в подтверждение своих слов привел данные сирийской ПВО. Летчик Су-24 Олег Пешков после катапультирования при приземлении был расстрелян боевиками. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24 в бою с боевиками погиб морской пехотинец Александр Позынич.

3 февраля 2018 года боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Летчик Роман Филипов катапультировался, после приземления вступил бой, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Он также удостоен звания Героя России посмертно.

СК объединил дела о гибели Пешкова, Позынича и Филиппова в единое производство.