В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla

В первых числах февраля стало известно, что на заводе в Турции стартовало производство седана Toyota Corolla нового поколения, который будет поставляться в ряд стран, включая Россию. Ожидается, что машины новой генерации прибудут к российским дилерам уже весной текущего года.

Между тем эксперты компании "Авито Авто" проанализировали динамику цен на Toyota Corolla прошлых генераций и пришли к выводу, что за 2018 год эта модель подорожала в России в среднем на 3%, а средняя цена на нее достигла 399 860 рублей. Этот показатель отражает общероссийский тренд на повышение цен на подержанные автомобили. За минувший год средняя цена на все модели, представленные на российском рынке, выросла также на 3% и составила 360 510 рублей.

Кроме того, согласно статистике "Авито Авто", в минувшем году Toyota Corolla была доступнее всего в трех российских городах: Новосибирске, Иркутске и Омске, где она стоила в среднем 232 195 рублей, 263 891 рубль и 282 162 рубля соответственно.

На противоположном полюсе расположились Ульяновск и Казань. В этих мегаполисах ценник перешагнул психологическую отметку в полмиллиона рублей (510 939 рублей и 513 037 рублей соответственно). Такой разброс цен можно объяснить тем, что жителям восточной части страны более доступны азиатские и, в частности, японские авторынки, комментируют эксперты интернет-сервиса по продаже автомобилей.

За год Toyota Corolla подешевела в восьми городах, причем существеннее всего - в Новосибирске (-30%); подорожала - в четырнадцати, заметнее всего - в Барнауле (+43%). На уровне 2017 года средняя цена осталась только в Ростове-на-Дону. При этом в 2018 году среди всех моделей Toyota именно Corolla стала лидирующей по продажам. Она заняла первое место в своем бренде во всех крупных городах, кроме Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.