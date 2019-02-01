Toyota начала производство новых Corolla для России

Благодаря этому факту стало окончательно понятно, как будут выглядеть "наши" Corolla. Точно так же, как версия, которая была представлена 16 ноября в китайском Гуанчжоу - с головными фарами обычной прямоугольной формы, без дополнительной ячейки со светодиодом (такие седаны предназначены для США).
Как пишет портал Ototeknikveri, в церемонии запуска конвейера приняли участие не только топ-менеджеры Toyota Motor Europe и региональные чиновники, но и вице-президент Турции Фуат Октай, а также сразу два министра. Это неудивительно - японская компания, ради старта Corolla, вложила в и без того важный для Турции промышленный объект дополнительные 230 млн евро. Общая сумма инвестиций с 1992 года достигла теперь 2,08 млрд евро.
Вице-президент, кстати, первым сел за руль Corolla с гибридным двигателем 1.8 с отдачей 122 л.с., который также производится в Турции. Ставка будет сделана именно на гибридные технологии, но в линейке имеется и альтернативный атмосферный мотор объемом 1,6 литра мощностью 132 л.с. Он будет работать в паре с вариатором либо 6-ступенчатой "механикой". Такие автомобили, как легко можно предположить, и доберутся до России. Причем уже в первом квартале.
Напомним, Toyota Corolla - самый популярный автомобиль в мире, однако наша страна вносит в рекордные результаты лишь малую лепту. За весь прошлый год российское представительство реализовало 5 199 машин. Это в 6 раз меньше, чем продажи более дорогой модели Camry. На данный момент Corolla стоит в РФ от 1 030 000 рублей - за версию с двигателем 1.33 мощностью 99 л.с. Седаны с мотором 1.6 (122 л.с.) продаются минимум за 1 146 000 рублей. Самая богатая комплектация с двигателем 1.8 (140 л.с.) оценивается в 1 436 000 рублей.