Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения. Тех самых, что через некоторое время должны добраться до российского рынка.

Благодаря этому факту стало окончательно понятно, как будут выглядеть "наши" Corolla. Точно так же, как версия, которая была представлена 16 ноября в китайском Гуанчжоу - с головными фарами обычной прямоугольной формы, без дополнительной ячейки со светодиодом (такие седаны предназначены для США).

Как пишет портал Ototeknikveri, в церемонии запуска конвейера приняли участие не только топ-менеджеры Toyota Motor Europe и региональные чиновники, но и вице-президент Турции Фуат Октай, а также сразу два министра. Это неудивительно - японская компания, ради старта Corolla, вложила в и без того важный для Турции промышленный объект дополнительные 230 млн евро. Общая сумма инвестиций с 1992 года достигла теперь 2,08 млрд евро.

Вице-президент, кстати, первым сел за руль Corolla с гибридным двигателем 1.8 с отдачей 122 л.с., который также производится в Турции. Ставка будет сделана именно на гибридные технологии, но в линейке имеется и альтернативный атмосферный мотор объемом 1,6 литра мощностью 132 л.с. Он будет работать в паре с вариатором либо 6-ступенчатой "механикой". Такие автомобили, как легко можно предположить, и доберутся до России. Причем уже в первом квартале.

Напомним, Toyota Corolla - самый популярный автомобиль в мире, однако наша страна вносит в рекордные результаты лишь малую лепту. За весь прошлый год российское представительство реализовало 5 199 машин. Это в 6 раз меньше, чем продажи более дорогой модели Camry. На данный момент Corolla стоит в РФ от 1 030 000 рублей - за версию с двигателем 1.33 мощностью 99 л.с. Седаны с мотором 1.6 (122 л.с.) продаются минимум за 1 146 000 рублей. Самая богатая комплектация с двигателем 1.8 (140 л.с.) оценивается в 1 436 000 рублей.