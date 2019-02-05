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Вышел брутальный трейлер российской черной комедии "Папа, сдохни"

Новости
    05.02.2019, 12:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован жестокосердный трейлер российской черной комедии "Папа, сдохни" - полнометражного дебюта 29-летнего режиссера, сценариста и продюсера Кирилла Соколова.

Согласно синопсису, "самый гнусный отец в мире и не самый честный опер Андрей Геннадьевич (Виталий Хаев, "Изображая жертву", "Салют-7") собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев", у каждого из которых есть свои причины для мести.

Фото: youtube.com
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Как именно развернутся события внутри этого мини-социума - легко понять из представленного ролика. Где главный герой, Матвей, встреченный Андреем Геннадьевичем во всеоружии, превращает "нелегкую битву за правду в кровавое месиво, захватывающее все новых и новых участников".

В ролях: Александр Кузнецов ("Ненастье", "Скиф". "Лето"), Евгения Крегжде ("Заповедник", "Географ глобус пропил"), Михаил Горевой ("Битва за космос"), Елена Шевченко ("День выборов", "Сирота казанская"), Игорь Грабузов ("Танки"), Александр Домогаров-младший.

Премьерный показ фильма состоялся 13 августа прошлого года в рамках XXVI национального фестиваля "Окно в Европу", где картина заняла первое место в голосовании кинокритиков и выиграла главный приз фестиваля в конкурсе игрового кино.

Прокат - с 4 апреля.

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