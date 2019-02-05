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Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки"

Новости
    05.02.2019, 13:20
Текст:   Олег Усков

Вслед за представленным на Супербоуле тизером третьего сезона призовой драмы-антиутопии "Рассказ служанки" опубликован и трейлер новой главы обласканного шоу. Называемого не иначе, как "культурный феномен", "бриллиант" и "просто бомба".

Фото: youtube.com
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При этом, несмотря на снулый бег по кругу второго сезона "Рассказа", одного у шоу не отнять: это по-прежнему визуально исключительно эффектная работа. В остальном же, похоже, нас ждет обострение формата "мыльной оперы". Где чем дальше в лес, тем меньше приличных связей с первоисточником - одноименным романом канадской лауреатки "Букера" Маргарет Этвуд.

В ролях: Элизабет Мосс - Джун Осборн, Фредова, Джозеф Файнс - командор Фред Уотерфорд, Ивонн Страховски - Серена Уотерфорд, жена командора, Энн Дауд - тётка Лидия.

Сериал стартовал на Hulu 26 апреля 2017 года и практически тут же был продлен на второй сезон. Премьера которого состоялась 25 апреля 2018-го. Дата показа третьего еще не названа.

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