Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки"

Вслед за представленным на Супербоуле тизером третьего сезона призовой драмы-антиутопии "Рассказ служанки" опубликован и трейлер новой главы обласканного шоу. Называемого не иначе, как "культурный феномен", "бриллиант" и "просто бомба".

При этом, несмотря на снулый бег по кругу второго сезона "Рассказа", одного у шоу не отнять: это по-прежнему визуально исключительно эффектная работа. В остальном же, похоже, нас ждет обострение формата "мыльной оперы". Где чем дальше в лес, тем меньше приличных связей с первоисточником - одноименным романом канадской лауреатки "Букера" Маргарет Этвуд.

В ролях: Элизабет Мосс - Джун Осборн, Фредова, Джозеф Файнс - командор Фред Уотерфорд, Ивонн Страховски - Серена Уотерфорд, жена командора, Энн Дауд - тётка Лидия.

Сериал стартовал на Hulu 26 апреля 2017 года и практически тут же был продлен на второй сезон. Премьера которого состоялась 25 апреля 2018-го. Дата показа третьего еще не названа.