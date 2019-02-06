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06.02.2019 06:41
Рубрика: В мире

Британский кабмин тайно собрался для обсуждения Brexit

Члены британского правительства провели секретную встречу для обсуждения возможного переноса Brexit. Выход Соединенного Королевства из Евросоюза кабмин намерен перенести на восемь недель - до 24 мая.

Члены кабинета Терезы Мэй рассчитывают согласовать данный план с Брюсселем при условии одобрения соглашения об условиях Brexit британским парламентом, передает Daily Telegraph.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Мэй намерена попытаться изменить сделку по Brexit

Между тем премьер-министр королевства Тереза Мэй считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится, как и запланировано, 29 марта. Ранее депутаты британской палаты общин также отклонили поправку к биллю, требовавшую от правительства отсрочить выход из ЕС на несколько месяцев.

Напомним, на референдуме о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе, который прошел в 2016 году, британцы высказались за Brexit. ЕС одобрил соглашение по условиям выхода на саммите в ноябре 2018 года, однако британская Палата общин отказалась поддержать проект этого документа. Новое голосование назначено на 13 февраля.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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