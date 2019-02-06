Греция захотела принять участие в "Турецком потоке"

Власти Греции выступают за участие в реализации проекта "Турецкий поток". Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что страна выступает за расширение энергетического сотрудничества с турецкой стороной.

По словам Ципраса, на прошедшей в Анкаре встрече лидеры Греции и Турции говорили о том, что "энергетика должна стать мостом сотрудничества, а не препятствием, не поводом для столкновений в регионе", передает ERT. Также были достигнуты договоренности по взаимодействию оборонительных ведомств и МИДов двух стран.

В конце минувшего года в ходе своего визита в Москву премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже обсуждал продление "газопровода "Турецкий поток до территории своей страны с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Россия и Турция договорились о реализации проекта "Турецкий поток" в Стамбуле в октябре 2016 года. Газопровод протяженностью около 1100 километров обеспечит поставки газа в страны южной и юго-восточной Европы, минуя Украину. Он должен быть запущен до конца 2019 года.