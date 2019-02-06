Лавров прокомментировал возможность перезаключения ДРСМД

Недостатка в российских инициативах по контролю над вооружениями нет. "Россия все сказала по этому вопросу: мы ответили зеркально", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о перезаключении Договора РСМД.

Лавров также указал, что Москва многократно напоминала об этих инициативах. В том числе, призывала не затягивать вопросы, связанные с возможным продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок которого истекает в 2021 году.

Ранее глава Белого дома в ходе ежегодного послания Конгрессу не исключал возможность заключения нового, улучшенного соглашения РСМД с расширенным составом участников, включая Китай. При этом Трамп повторил тезис о том, что причиной выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) были нарушения со стороны России.